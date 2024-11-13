В «Либерти» не намерены продавать «Формулу-1» в свете ухода Маффея с поста президента компании

«Либерти» не планирует продавать «Формулу-1».

Сегодня стало известно, что президент и исполнительный директор «Либерти Медиа» Грег Маффей покинет компанию по окончании 2024 года.

Маффей играл ключевую роль в сделке по приобретению компанией «Либерти» коммерческих прав на «Формулу-1» в 2017 году. Точно так же Маффей был одним из инициаторов по приобретению коммерческих прав на MotoGP – данная сделка в данный момент находится на стадии проверок и одобрений регулирующих органов.

В прошлом году в «Либерти» опровергли информацию о возможности продажи «Формулы-1» Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии, и в данный момент отмечается, что уход Маффея не говорит о смене позиции компании по данному вопросу.

Также источники в компании настаивают, что не связан уход Маффея и с расследованием в отношении «Формулы-1» со стороны Министерства юстиций США, касающегося отказа серии одобрить заявку «Андретти» на вступление в чемпионат в качестве 11-й команды.

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