Андреа Кими Антонелли: «Айртон Сенна для меня – пример для подражания»

Антонелли назвал Сенну своим кумиром.

Будущий пилот «Мерседеса » отметил, что в своей карьере вдохновлялся примером легендарного бразильца, стараясь брать с него пример.

«Мне не довелось увидеть его гонки своими глазами, но я смотрел видеозаписи, благодаря чему понял то, насколько особенным он был. Вот почему Сенна для меня – пример для подражания. Он всегда выжимал максимум из того, что делал, старался научиться как можно большему. Его пример, видео его выступлений, все это вдохновляло меня.

Он был действительно особенным. Не только гонщиком, но и человеком. Моя мечта – попасть в «Формулу-1» и добиться хотя бы частички того, чего добился Сенна за свою карьеру», – рассказал Антонелли.

Первые тесты в «Ф-1» 18-летнего сменщика Хэмилтона: без мандража катал отца в снег и шутил