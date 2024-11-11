Зак Браун о календаре «Ф-1»: «Может быть, стоит сделать 20 постоянных Гран-при, а еще 8 гонок ротировать между собой»

Браун предложил вариант модификации календаря «Ф-1».

Исполнительный директор «Макларена » считает, что проблему роста на новых рынках и повышенного интересах новых стран к проведению Гран-при можно решить путем ротации некоторых этапов и проведения их раз в два года.

Как сообщалось ранее, данная идея активно обсуждается в «Формуле-1» в контексте некоторых европейских этапов.

«ФИА и «Формула-1 » хорошо сотрудничают, работают сообща, проводят консультации по всем важным для «Ф-1» вопросам. Думаю, что обсуждения идут продуктивно.

Что касается календаря «Формулы-1», то 24 Гран-при за сезон – это максимум. При этом, как я уже говорил раньше, нам, может быть, стоит сделать 20 постоянных Гран-при, а еще 8 гонок ротировать между собой. Эти гонки бы чередовались друг с другом и проводились раз в два года, а мы бы помогали «Формуле-1» продолжать развиваться, поскольку необходимость в этом есть.

Так что да, если «Формула-1» сможет присутствовать на 28 разных рынках – это будет фантастика. Но да, за сезон мы можем проводить максимум 24 Гран-при. Поэтому я и считаю, что проблему роста календаря можно решить именно таким путем», – рассказал Браун .

Даже шеф «Ф-1» требует закрыть дыру в правилах c бесплатными пит-стопами. Но это же невозможно!