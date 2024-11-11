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Тото Вольфф: «Я пытался помогать Маси в 2021 году ради блага «Ф-1»

Вольфф рассказал, как старался поддерживать Маси.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф сообщил, что предлагал поддержку экс-гоночному директору «Формулы-1» Майклу Маси во время напряженного сезона-2021.

Менеджер также поделился воспоминаниями о своих эмоциях после скандального Гран-при Абу-Даби, когда после ошибки Маси титул завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, а гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон проиграл гонку и чемпионат.

«Я чувствовал злость, не подавленность или печаль, просто злость от того, что один человек смог забрать восьмой титул у лучшего пилота в мире, приняв плохое решение. Но важен контекст: на свете есть диктаторы и политики, приносящие столько боли, что это ни в коей мере нельзя сравнить с потерей Льюисом восьмого чемпионства или поражением команды.

Была злость на человека в пылу момента, но даже Льюис смог очень сильным образом вернуть эмоции под контроль и через несколько дней был в порядке.

Я очень старался поговорить с Майклом, провести его через сезон. Я пытался сказать: «Слушай, я давно в этом спорте, надо прислушиваться к гонщикам и не упрямствовать в своих решениях». Я стремился это сделать ради блага нашего спорта и, конечно, ради того, чтобы команда не страдала от абсолютно губительных ситуаций. В этом смысле случившееся непростительно.

Можно рассуждать, мол, благодаря эмпатии я должен понимать, что он чувствует, и я понимаю – это нездорово.  Но у него был весь год, чтобы думать о таком, и были люди – не только я – которые пытались ему помогать правильным образом.

Иногда просто надо признать, что кто-то действует сам по себе, принимает собственные решения, так что мне уже все равно. В основном я думаю об этом потому, что Льюис заслуживал стать величайшим в истории и завоевать восьмое чемпионство», – заявил Тото в подкасте High Performance.

Гюнтер Штайнер: «Хэмилтон был бы восьмикратным чемпионом с Уайтингом. Абу-Даби-2021 – бардак библейских масштабов»

Тото Вольфф: «Уход Хэмилтона позволит избежать момента, когда нужно сказать легендарному гонщику о желании расстаться»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
logoЛьюис Хэмилтон
logoРед Булл
Гран-при Абу-Даби
logoФормула-1
logoМерседес
logoТото Вольфф
logoМакс Ферстаппен
Майкл Маси
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