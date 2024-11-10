Гюнтер Штайнер о вылете Стролла в Бразилии: «Ланс запаниковал. У него просто отключился мозг»

Штайнер высказался о выступлениях Ланса Стролла .

Бывший руководитель «Хааса » поделился мнением об инциденте, в котором Ланс Стролл вылетел с трассы на формирующем круге перед началом Гран-при Сан-Паулу. После чего Стролл, вместо того, чтобы вернуться на трек, решил проехать по гравию и застрял – в итоге сойдя с дистанции гонки до ее начала.

«Он понимал, что сделал глупость на формирующем круге, но потом он просто перестал контролировать свои действия.

Я думаю, что он просто запаниковал. В ситуации, когда на тебя смотрит весь мир, когда тебя постоянно критикуют, ты совершаешь глупость на формирующем круге. Что делать дальше? Что-то еще более глупое. У него просто отключился мозг.

Вообще, что бы ни случилось, я не видел, чтобы Стролл был когда-либо счастлив? Будет ли он счастлив, если станет чемпионом «Формулы-1»? Я не знаю, поскольку некоторые люди могут быть очень хороши, даже если они на самом деле несчастливы. Мы думаем, что Стролл несчастен, а у него, может быть, просто такое выражение лица.

Многие критикуют Ланса – называют плохим гонщиком, говорят о том, что его бы здесь не было, если бы его отец не купил команду. Но я бы выразился несколько иначе – если бы его папа не купил команду, вряд ли Ланс был бы гонщиком «Формулы-1», потому что он, как кажется, не хочет им быть», – рассказал Штайнер .

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Комментатор Ziggo Мол: «У Стролла интеллект мертвого яйца динозавра – он поехал прямо, #####, в гравийную ловушку. Не все в порядке с головой»