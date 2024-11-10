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Джонни Херберт: «Хотелось бы посмотреть на Колапинто в «Ред Булл»

Херберт оценил шансы Колапинто на переход в «Ред Булл».

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что в «Ред Булл» действительно могут рискнуть и пригласить к себе аргентинского гонщика.

В прессе уже неоднократно сообщалось, что в «Ред Булл» ведут переговоры с «Уильямсом» о переходе Колапинто и выкупе его контракта.

«В разговорах о замене Серхио Переса также говорят о том, что Чеко привносит в команду с точки зрения поддержки спонсоров, и о том, что Колапинто мог бы делать то же самое со спонсорами из Аргентины, и это бы сработало.

Лиам Лоусон и Юки Цунода хорошо себя проявляют. У «РБ» есть два отличных гонщика, но если посмотреть на то, чего добился Колапинто, выступая за «Уильямс», – чья машина, как мне кажется, не так хороша, как у «РБ», – то лично меня это впечатляет в большей степени.

Если послушать то, что говорят в паддоке – то именно Колапинто должен получить место в «Ред Булл».

Конечно, все эти гонщики доказали, что у них есть скорость. Да, у Юки на адаптацию ушло чуть больше времени, но в «РБ» с ним все-таки решили не расставаться и теперь он многого добивается. Ему не повезло в Бразилии – у него был шанс попасть на подиум.

Лиам смог здорово влиться в коллектив, при этом он быстр и в квалификациях, и в гонках. Но мне бы хотелось посмотреть на Колапинто – который, в отличие от двух этих гонщиков, пока не получил места в «Формуле-1» в следующем году, но с учетом того, что мы уже успели увидеть, он этот шанс заслужил.

При этом «Формула-1» не приезжала в Аргентину с 1990-х готов, и возвращение Гран-при Аргентины могло бы стать грандиозным событием, а присутствие Колапинто в «Ф-1» могло бы этому поспособствовать.

Я знаю, что в «Ред Булл» всегда смотрят на перспективу развития [бизнеса] в разных регионах, и приход Серхио стал для них большой удачей в Мексике. Как только они посадили его за руль болида, популярность «Ред Булл» взлетела. То же самое может сработать с Колапинто и Аргентиной. Южная Америка – это огромный рынок», – рассказал Херберт.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoРед Булл
logoУильямс
logoДжонни Херберт
logoФормула-1
logoСерхио Перес
logoЛиам Лоусон
logoЮки Цунода
logoРБ
logoФранко Колапинто
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