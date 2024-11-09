Маттиа Бинотто о разрыве с Боттасом: «Было взаимное понимание ситуации в «Заубере»

Бинотто объяснил разрыв с Боттасом.

Глава программы «Ауди» в «Формуле-1» (до конца сезона-2025 – «Заубер») Маттиа Бинотто сообщил, что Валттери Боттас был «очень сильным претендентом» на сохранение места в команде.

Со следующего года за «Заубер» будет выступать Габриэл Бортолето .

«Мы с Валттери очень хорошо ладим с тех пор, как я начал работать тут в августе. У нас отличные отношения, они выстраиваются, мы доверяем друг другу и, думаю, обеспечили очень хорошую коммуникацию между собой.

Мы провели несколько бесед о нашем пути, о продолжительности пути и трудностях, с которыми можем столкнуться в следующие сезоны – мы знаем, что ближайшие сезоны, когда команда трансформируется в «Ауди», будут сложными. Это длинный путь, и в основном поэтому мы поразмыслили, и я пришел к выводу, что, возможно, нам нужен молодой пилот.

Все было взаимно – пусть не взаимное согласие, но точно взаимное понимание ситуации и требований. Хотел бы подчеркнуть, что он был очень сильным претендентом. Он очень быстрый и доказал это, его высоко ценят в команде и в паддоке. Выбор был непростым, однако иногда надо прийти к заключению и принять решение», – сказал Бинотто.

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