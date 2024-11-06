Валттери Боттас об уходе из «Заубера»: «Пришло время двигаться дальше»

Боттас высказался об уходе из «Заубера ».

Валттери Боттас покинет «Заубер» по окончании сезона-2024, в следующем году за команду будут выступать Нико Хюлькенберг и Габриэль Бортолето.

Боттас же покидает число участников «Формулы-1» – хотя несколько источников сообщили о том, что финн может вернуться в «Мерседес», но уже в роли резервного пилота.

«Подобная ситуация никогда не бывает простой ни для кого. Но после тщательного обсуждения ситуации, которое длилось несколько последних недель, мы осознали, что не можем достичь условий, чтобы дальше расти вместе в рамках этого проекта.

Эти последние несколько лет получились замечательными, мы с командой прошли невероятный путь – мы росли вместе, принимали новые вызовы, пережили несколько незабываемых моментов. Я благодарен за этот совместный опыт, как и за доверие и поддержку, которую чувствовал на протяжении всего этого времени.

Но теперь пришло время двигаться дальше, хотя частичка этой команды навсегда останется со мной. Теперь посмотрим, что ждет в будущем и меня, и команду», – рассказал Боттас.

«Заубер» объявил об уходе Боттаса и Чжоу из команды по окончании сезона-2024