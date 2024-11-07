Маттиа Бинотто об отказе «Заубера» от Шумахера: «Вольффа тоже надо спросить, почему он подписал Антонелли, а не Мика»
Глава программы «Ауди» в «Формуле-1» (до конца сезона-2025 – «Заубер») ответил на вопрос, почему команда пригласила лидера «Формулы-2» Габриэла Бортолето, а не резервного пилота «Мерседеса» Мика Шумахера.
«Мы вели разные переговоры, и он, безусловно, был сильным кандидатом. Я хорошо знаю его по прошлому опыту, знаю его сильные стороны и, возможно, слабые, но точно считаю, что он был бы хорошим выбором. Кандидатов было много.
Порой необходимо принять решение, и не думаю, что была какая-то [конкретная] причина. Мы просто выбрали Габи.
Тото [Вольффа] тоже надо спросить, почему он подписал Кими [Антонелли], а не Мика. Иногда тебе приходится выбирать. Мы приняли решение нанять Габриэла, и мы довольны», – заявил Маттиа.
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Маттиа Бинотто: «Все равно выбрали бы Бортолето. Вопрос был в том, переводить его в «Ф-1» напрямую или отложить на 2026 год»
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