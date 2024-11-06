Йос Ферстаппен: «Не надо приглашать в стюарды бывших пилотов «Формулы-1»
Ферстаппен-старший посоветовал ФИА подготовить профессиональных стюардов.
Экс-пилот «Формулы-1» и отец Макса Ферстаппена считает, что судьями на гонках «Формулы-1» должны работать специально подготовленные для этого люди, а не бывшие гонщики со своими предпочтениями.
Йосу Ферстаппену не понравились действия стюардов на Гран-при Мехико, после чего он вступил в спор с работавшим стюардом на двух последних гонках Джонни Хербертом.
«Это вопрос ясности, постоянства и объективности. И не надо приглашать в стюарды бывших пилотов «Формулы-1». Стюардами должны работать люди, которые понимают гонки, хорошо знают правила, но что еще важнее, не имеют собственных интересов и предпочтений.
Если состав стюардов не будет меняться – то появится и постоянство принятия решений. Так будет лучше. ФИА нужно повысить уровень профессионализма стюардов, в этой области они пока не преуспели. Например, в футболе есть судьи ФИФА, они проходят обучение, курсы, получают хорошую зарплату. То же самое нужно сделать и в «Формуле-1», – рассказал Ферстаппен-старший.
Ферстаппены пинали судей «Ф-1» и бритпрессу за предвзятость и глумились после побед. А были основания?
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