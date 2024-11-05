Берни Экклстоун: «Выступление Ферстаппена в Бразилии сравнимо с победами Сенны и Шумахера под дождем»

Экклстоун сравнил Ферстаппена с Шумахером и Сенной.

Бывший руководитель «Формулы-1» похвалил пилота «Ред Булл » Макса Ферстаппена после победы на дождевом Гран-при Сан-Паулу.

«Это было невероятно. Казалось, что Макс способен ходить по воде.

Его выступление сравнимо с победами Айртона Сенны в Португалии в 1985-м и в Донингтоне в 1993-м и блестящим пилотажем Михаэля Шумахера под дождем в Барселоне в 1996-м. Всех объединяет, что они побеждали в доминирующем стиле, хотя у них не было лучшей машины.

Под дождем обычный расклад сил меняется. В итоге случаются великие моменты», – заявил британец.

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