Берни Экклстоун: «Выступление Ферстаппена в Бразилии сравнимо с победами Сенны и Шумахера под дождем»
Экклстоун сравнил Ферстаппена с Шумахером и Сенной.
Бывший руководитель «Формулы-1» похвалил пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена после победы на дождевом Гран-при Сан-Паулу.
«Это было невероятно. Казалось, что Макс способен ходить по воде.
Его выступление сравнимо с победами Айртона Сенны в Португалии в 1985-м и в Донингтоне в 1993-м и блестящим пилотажем Михаэля Шумахера под дождем в Барселоне в 1996-м. Всех объединяет, что они побеждали в доминирующем стиле, хотя у них не было лучшей машины.
Под дождем обычный расклад сил меняется. В итоге случаются великие моменты», – заявил британец.
Величие Ферстаппена в обгонах: посмотрите, что он сделал с соперниками под дождем в Бразилии
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1-Insider.com
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