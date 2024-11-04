Лиам Лоусон: «Чуть не разбил болид раз десять, пожалуй»
Пилот «РБ» Лиам Лоусон порассуждал о том, что мог подняться выше девятого места на Гран-при Сан-Паулу, если бы не пит-стоп перед красными флагами.
«Мы потеряли много времени из-за красных флагов – очень не повезло. «Альпин» приняла верное решение, оставшись на трассе. Честно говоря, не думаю, что мы смогли бы проехать еще круг на промежуточных шинах – было так мокро, и надо отдать должное тем, кто остался.
Я сделаю выводы. Наверное, я немного опередил события и подумал, что было слишком мокро. Но это урок для меня.
Я чуть не разбил болид раз десять, пожалуй. Все было на грани. Главным было оставаться на треке, и, к счастью, у нас получилось», – заявил новозеландец.
Лоусон также прокомментировал успех «Альпин», которая опередила «РБ» в Кубке конструкторов:
«Команда извлекла максимум. Все очень плотно, пять очков – вполне отыгрываемо».
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