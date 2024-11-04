Расселл и Хэмилтон избежали спортивных наказаний за изменение давления в уже установленных шинах

«Мерседес » был оштрафован в сумме на 10 000 евро за изменение давления в шинах, уже установленных на болидах Джорджа Расселла и Льюиса Хэмилтона на Гран-при Сан-Паулу. Такие действия противоречат технической директиве TD003. Инциденты случились на решетке после того, как процедура старта была прервана.

«Учитывая уникальные обстоятельства вокруг сжатого расписания, прерванного старта, логистики доступа к решетке, а также сведения от технического делегата, что давление в шинах было в пределах допустимого, стюарды определили, что денежный штраф – подходящее наказание в данном случае.

Обычно нарушение такой природы в соревновательной сессии влечет спортивный штраф, однако он неуместен в данном случае. Тем не менее это решение не должно рассматриваться как прецедент для любых подобных нарушений в будущим, поскольку сложились уникальные обстоятельства», – объяснили стюарды.

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс также избежал спортивного наказания за опасный пилотаж. После аварии Сайнс вновь начал движение, не заметив, что маршалы начали процедуру эвакуации. Испанцу выписали предупреждение.

Гран-при Сан-Паулу-2024. Ферстаппен выиграл гонку с 17-го места, Окон – 2-й, Гасли – 3-й, Норрис – 6-й