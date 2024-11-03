Пьер Гасли: «Двойной подиум «Альпин» вряд ли был у кого-то в бинго перед сезоном. Фантастика»
Гасли в восторге от двойного подиума «Альпин».
Пилот «Альпин» Пьер Гасли поделился эмоциями после третьего места на Гран-при Сан-Паулу. Его напарник Эстебан Окон финишировал вторым.
«Невероятный результат для всей команды. Мы проводили такой трудный сезон, с трудом набирали очки.
В подобных условиях возможно все. Мы верили до самого конца. Две машины на подиуме – вряд ли у кого-то было такое в бинго перед сезоном. Фантастика.
Я просто в восторге. Так горд быть частью команды. Преодолеть столь тяжелый сезон – было бы так просто сдаться. Но мы не сдавались, и вот результат.
Большие очки для команды, все должны сильно гордиться собой сегодня», – сказал Пьер.
Гонка в Бразилии вышла легендарной: Ферстаппен победил с 17-го, две «Альпин» на подиуме
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
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