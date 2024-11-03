Стролл вылетел с трассы на установочном круге перед началом Гран-при Сан-Паулу
Стролл сошел с дистанции до начала заезда.
Пилот «Астон Мартин» потерял управление над машиной при прохождении 4-го поворота и в итоге его болид оказался в гравии.
Стролл не смог продолжить движение и покинул кокпит болида, в результате чего сошел с дистанции еще до начала Гран-при.
В результате вылета Стролла старт был аннулирован и гонщикам позже придется отправиться на новый прогревочный круг после предстартовой подготовки на стартовой решетке.
Фото: Sky Sports F1
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
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