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Стролл вылетел с трассы на установочном круге перед началом Гран-при Сан-Паулу

Стролл сошел с дистанции до начала заезда.

Пилот «Астон Мартин» потерял управление над машиной при прохождении 4-го поворота и в итоге его болид оказался в гравии.

Стролл не смог продолжить движение и покинул кокпит болида, в результате чего сошел с дистанции еще до начала Гран-при.

В результате вылета Стролла старт был аннулирован и гонщикам позже придется отправиться на новый прогревочный круг после предстартовой подготовки на стартовой решетке.

Фото: Sky Sports F1

Великий шанс Норриса подобраться к Ферстаппену: «Макларен» стартует первым, «Ред Булл» среди последних

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
происшествия
Гран-при Бразилии
logoФормула-1
logoАстон Мартин
logoЛанс Стролл
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