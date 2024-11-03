Стролл вылетел с трассы на установочном круге перед началом Гран-при Сан-Паулу

Стролл сошел с дистанции до начала заезда.

Пилот «Астон Мартин » потерял управление над машиной при прохождении 4-го поворота и в итоге его болид оказался в гравии.

Стролл не смог продолжить движение и покинул кокпит болида, в результате чего сошел с дистанции еще до начала Гран-при .

В результате вылета Стролла старт был аннулирован и гонщикам позже придется отправиться на новый прогревочный круг после предстартовой подготовки на стартовой решетке.

Фото: Sky Sports F1

Великий шанс Норриса подобраться к Ферстаппену: «Макларен» стартует первым, «Ред Булл» среди последних