Фернандо Алонсо: «Все или ничего» для Стролла и меня в квалификации. Я сражался за поул с 10-м болидом в сухих условиях»
Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, что он и Ланс Стролл сильно рисковали в дождевой квалификации к Гран-при Сан-Паулу.
Оба пилота завершили сессию в барьерах, при этом пробились в третий сегмент.
«Да, мы брали на себя огромные риски. В сухих условиях мы были десятой по скорости командой, а затем заняли второе место во втором сегменте – это демонстрирует уровень решимости.
Пожалуй, у Ланса и меня, к сожалению, был подход «все или ничего». Я сражался за поул, а, как уже сказал, у нас был десятый по скорости болид – такое случается», – заявил двукратный чемпион «Формулы-1».
Гран-при Сан-Паулу-2024. Квалификация. Норрис выиграл поул, Расселл – 2-й, Цунода – 3-й, Ферстаппен – 12-й
После аварии Алонсо квалификация к Гран-при Сан-Паулу в 4-й раз прервана красными флагами
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий