Фернандо Алонсо: «Все или ничего» для Стролла и меня в квалификации. Я сражался за поул с 10-м болидом в сухих условиях»

Алонсо прокомментировал две аварии «Астон Мартин».

Гонщик «Астон Мартин » Фернандо Алонсо рассказал, что он и Ланс Стролл сильно рисковали в дождевой квалификации к Гран-при Сан-Паулу.

Оба пилота завершили сессию в барьерах, при этом пробились в третий сегмент.

«Да, мы брали на себя огромные риски. В сухих условиях мы были десятой по скорости командой, а затем заняли второе место во втором сегменте – это демонстрирует уровень решимости.

Пожалуй, у Ланса и меня, к сожалению, был подход «все или ничего». Я сражался за поул, а, как уже сказал, у нас был десятый по скорости болид – такое случается», – заявил двукратный чемпион «Формулы-1».

Гран-при Сан-Паулу-2024. Квалификация. Норрис выиграл поул, Расселл – 2-й, Цунода – 3-й, Ферстаппен – 12-й

После аварии Алонсо квалификация к Гран-при Сан-Паулу в 4-й раз прервана красными флагами