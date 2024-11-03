После аварии Алонсо квалификация к Гран-при Сан-Паулу в 4-й раз прервана красными флагами
«Астон Мартин» в полном составе завершил квалификацию к Гран-при Сан-Паулу авариями.
В конце второго сегмента в барьеры вылетел Ланс Стролл, а в третьем то же сделал Фернандо Алонсо. Двукратный чемпион «Формулы-1» врезался в ограждения в 11-м повороте, машина получила существенные повреждения.
Сессию в четвертый раз прервали красными флагами.
За дождевой квалификацией можно следить на странице онлайна:
Супервоскресенье в «Ф-1»: новая попытка провести квалу, гонка – через 5 часов
Опубликовал: Михаил Ширяев
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