После аварии Алонсо квалификация к Гран-при Сан-Паулу в 4-й раз прервана красными флагами

«Астон Мартин » в полном составе завершил квалификацию к Гран-при Сан-Паулу авариями.

В конце второго сегмента в барьеры вылетел Ланс Стролл , а в третьем то же сделал Фернандо Алонсо . Двукратный чемпион «Формулы-1» врезался в ограждения в 11-м повороте, машина получила существенные повреждения.

Сессию в четвертый раз прервали красными флагами.

За дождевой квалификацией можно следить на странице онлайна:

Супервоскресенье в «Ф-1»: новая попытка провести квалу, гонка – через 5 часов