Хэмилтон провел заезды в «Макларене» Сенны перед Гран-при Сан-Паулу

Пилот «Мерседеса » Льюис Хэмилтон опробовал болид Айртона Сенны .

Перед Гран-при Сан-Паулу Хэмилтон проехал несколько кругов за рулем «Макларена » MP4/5B, чемпионской машины Сенны 1990 года.

Айртон Сенна – патрон Бразилии и после гибели: фонд гонщика собрал $500 млн и обучил 36 млн детей

Хэмилтон проедет в «Макларене» Сенны в Бразилии: «Это должно было стать сюрпризом. Я появился бы в шлеме Айртона – выглядело бы, словно это он»