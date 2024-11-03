Хэмилтон провел заезды в «Макларене» Сенны перед Гран-при Сан-Паулу
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон опробовал болид Айртона Сенны.
Перед Гран-при Сан-Паулу Хэмилтон проехал несколько кругов за рулем «Макларена» MP4/5B, чемпионской машины Сенны 1990 года.
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Хэмилтон проедет в «Макларене» Сенны в Бразилии: «Это должно было стать сюрпризом. Я появился бы в шлеме Айртона – выглядело бы, словно это он»
Опубликовал: Михаил Ширяев
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