Макс Ферстаппен недоволен дирекцией Гран-при Сан-Паулу: «Машина врезалась в стену – сессию нужно было сразу останавливать красными флагами»

Ферстаппен выразил недовольство действиями дирекции гонки в Бразилии .

Пилот «Ред Булл » не сумел пройти в третий сегмент квалификации к Гран-при Сан-Паулу и почти наверняка [возможны другие штрафы] начнет предстоящую гонку с 17-й позиции.

Стюарды остановили квалификацию красными флагами в конце второго сегмента, но сделали это не сразу – и благодаря этой паузе несколько пилотов смогли закончить свои быстрые круги и улучшили результаты.

«Машина врезалась в стену – сессию нужно было сразу останавливать красными флагами. Я не понимаю, почему нужно ждать 30-40 секунд, прежде чем решиться вывести красные флаги. Это полный бред.

Ладно, я это переживу, честно. Просто мне это кажется глупостью – и даже обсуждать это не имеет смысла. Это просто смехотворно», – рассказал Ферстаппен .

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