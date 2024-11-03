Макс Ферстаппен недоволен дирекцией Гран-при Сан-Паулу: «Машина врезалась в стену – сессию нужно было сразу останавливать красными флагами»
Ферстаппен выразил недовольство действиями дирекции гонки в Бразилии.
Пилот «Ред Булл» не сумел пройти в третий сегмент квалификации к Гран-при Сан-Паулу и почти наверняка [возможны другие штрафы] начнет предстоящую гонку с 17-й позиции.
Стюарды остановили квалификацию красными флагами в конце второго сегмента, но сделали это не сразу – и благодаря этой паузе несколько пилотов смогли закончить свои быстрые круги и улучшили результаты.
«Машина врезалась в стену – сессию нужно было сразу останавливать красными флагами. Я не понимаю, почему нужно ждать 30-40 секунд, прежде чем решиться вывести красные флаги. Это полный бред.
Ладно, я это переживу, честно. Просто мне это кажется глупостью – и даже обсуждать это не имеет смысла. Это просто смехотворно», – рассказал Ферстаппен.
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