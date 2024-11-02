Алонсо, Стролл и Чжоу начнут с пит-лейн спринт на Гран-при Сан-Паулу
Три гонщика стартуют с пит-лейн в субботу в Бразилии.
«Астон Мартин» и «Заубер» решили внести изменения в болиды Фернандо Алонсо, Ланса Стролла и Чжоу Гуаньюя перед спринтом на Гран-при Сан-Паулу и таким образом нарушили режим закрытого парка.
Алонсо стал 16-м в квалификации к спринту, Стролл – 19-м, Чжоу – 20-м.
Гран-при Сан-Паулу-2024. Квалификация к спринту. Пиастри – 1-й, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен – 4-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
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