Алонсо, Стролл и Чжоу начнут с пит-лейн спринт на Гран-при Сан-Паулу

Три гонщика стартуют с пит-лейн в субботу в Бразилии .

«Астон Мартин » и «Заубер » решили внести изменения в болиды Фернандо Алонсо , Ланса Стролла и Чжоу Гуаньюя перед спринтом на Гран-при Сан-Паулу и таким образом нарушили режим закрытого парка.

Алонсо стал 16-м в квалификации к спринту, Стролл – 19-м, Чжоу – 20-м.

Гран-при Сан-Паулу-2024. Квалификация к спринту. Пиастри – 1-й, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен – 4-й