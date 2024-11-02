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Дэймон Хилл: «У «Макларена» есть проблема – на поуле в спринте оказался не тот парень, который там был нужен команде»

Хилл высказался о шансах «Макларена» в спринте в Бразилии.

Чемпион «Формулы-1» 1996 года считает, что Ландо Норрису и Оскару Пиастри нужно будет аккуратно действовать на старте, чтобы не помешать друг другу и не пропустить вперед кого-то из соперников – главным образом, Макса Ферстаппена.

«Они явно многое делают правильно и в этот раз справились. Но теперь у «Макларена» есть проблема, поскольку обе машины оказались в непростой ситуации – можно сказать, что на поуле оказался не тот парень, который был там нужен команде. Посмотрим, что случится в спринте.

Думаю, что «Макларену» будет очень непросто разобраться в том, что они будут делать в первом повороте. Стартовый рывок к повороту здесь совсем короткий, после чего следует сначала левый, а потом сразу правый поворот. И кто-то из соперников можно легко пролезть по внутренней траектории», – рассказал Хилл.

Какая же лотерея ждет «Ф-1» в Бразилии! Ферстаппен – №5 в рейтинге фаворитов, но в кого же верят?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
Дэймон Хилл
Гран-при Бразилии
logoМакларен
logoФормула-1
logoЛандо Норрис
logoОскар Пиастри
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