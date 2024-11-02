Дэймон Хилл: «У «Макларена» есть проблема – на поуле в спринте оказался не тот парень, который там был нужен команде»
Хилл высказался о шансах «Макларена» в спринте в Бразилии.
Чемпион «Формулы-1» 1996 года считает, что Ландо Норрису и Оскару Пиастри нужно будет аккуратно действовать на старте, чтобы не помешать друг другу и не пропустить вперед кого-то из соперников – главным образом, Макса Ферстаппена.
«Они явно многое делают правильно и в этот раз справились. Но теперь у «Макларена» есть проблема, поскольку обе машины оказались в непростой ситуации – можно сказать, что на поуле оказался не тот парень, который был там нужен команде. Посмотрим, что случится в спринте.
Думаю, что «Макларену» будет очень непросто разобраться в том, что они будут делать в первом повороте. Стартовый рывок к повороту здесь совсем короткий, после чего следует сначала левый, а потом сразу правый поворот. И кто-то из соперников можно легко пролезть по внутренней траектории», – рассказал Хилл.
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