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Ландо Норрис: «Мне не нужно обсуждать с Ферстаппеном случившееся. Я не его наставник, учитель или что-то подобное»

Норрис высказался об отношении к Ферстаппену после конфликта.

Пилот «Макларена» отметил, что не видит смысла обсуждать с Максом события Гран-при Мехико и излишне агрессивную борьбу гонщика «Ред Булл», за которую он получил сразу два 10-секундных штрафа.

«Мы не обсуждали случившееся, и я не думаю, что нам это нужно. Мне вот нечего сказать. Я по-прежнему с большим уважением отношусь к Максу и ко всему, что он делает – я не имею в виду его действия в прошлый гоночный уик-энд, а скорее то, что я уважаю его как личность, особенно учитывая то, чего он сумел достичь.

Но разговаривать с ним нужно не мне. Я не его учитель, не его наставник или что-то такое.

Макс знает, что ему нужно делать. В глубине души он понимает, что поступил неправильно. И меняться нужно ему, а не мне. Макс, возможно, является одним из самых талантливых гонщиком в «Формуле-1», если не самым талантливым. И он прекрасно знает, на что он способен, а на что нет. Знает, где его предел. Так что он понимает, на какие изменения ему нужно пойти», – рассказал Норрис.

Норрис ментально не готов к титулу «Ф-1». «Ред Булл» надломил и его, и «Макларен»

Ферстаппен все-таки наездил на штраф (даже на два): снова вывез Норриса за пределы трассы!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport.com
Гран-при Бразилии
logoМакларен
logoРед Булл
logoФормула-1
logoГран-при Мексики
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
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