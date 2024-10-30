Кристиан Хорнер подтвердил интерес «Ред Булл» к Колапинто: «Я был бы плохим руководителем, если бы не поинтересовался насчет его доступности»
В «Ред Булл» подтвердили интерес к Франко Колапинто.
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер признал, что выступления аргентинца в «Ф-1» удивили его, и что в «Ред Булл» заинтересованы в кандидатуре Колапинто, учитывая то, что у него нет места в основном составе команды «Ф-1» на следующий сезон.
По последней информации, в «Ред Булл» даже рассматривают возможность выкупа контракта Колапинто.
«Мы считаем Колапинто интересным гонщиком. Удивительно, но в «Формуле-1» он выступает намного лучше, чем можно было предположить на основе его результатов в «Формуле-2». И я был бы плохим руководителем команды, если бы не поинтересовался насчет его доступности», – рассказал Хорнер.
В случае с Колапинто в «Ред Булл» согласны только на полноценный переход – и что вариант с так называемой «арендой» из «Уильямса» команду точно не устроит.
Это подтвердил советник «Ред Булл» Гельмут Марко, который ранее отрицал интерес организации к аргентинцу:
«Нет, в случае с Колапинто нам нужно либо все [полноценный переход], либо ничего».
При этом Auto-Motor-und-Sport отмечает, что в «Уильямсе» не хотят расставаться с Колапинто из-за риска потери Карлоса Сайнса. Как выяснилось, в контракте испанца с «Уильямсом» есть пункт, позволяющий ему прервать действие соглашения в случае получения предложения от «Ред Булл» на сезон-2026.
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