Льюис Хэмилтон о борьбе Ферстаппена и Норриса: «Я увидел лишь шлейф дыма, похожий на пыль, и подумал – это точно Макс»

Хэмилтон не удивился агрессивной борьбе Ферстаппена против Норриса.

Хэмилтон прокомментировал новый эпизод сражения Ферстаппена с Норрисом . Пилот «Мерседеса » ехал позади группы лидеров и находился в непосредственной близости от Ферстаппена и Норриса, когда Макс дважды выдавил соперника с трассы на 10-м круге гонки.

По словам Льюиса , увидев, что впереди происходит какая-то борьба с вероятным вылетом кого-то из участников с трассы, он сразу подумал, что Ферстаппен принимал в этом непосредственное участие:

«Я не видел эпизод своими глазами. Я видел впереди себя группу машин, потом увидел шлейф дыма, похожего на пыль – и понял, что впереди явно что-то произошло. И подумал про себя: «Это точно Ферстаппен». Ну, то есть кто, если не он (смеется)».

Хэмилтона также спросили о манере Ферстаппена вести борьбу жестко, не оставляя соперникам свободного пространства, при этом зачастую формально соблюдая правила:

«Это всегда было серой зоной в правилах. И вот почему Максу так долго все сходило с рук. Я и сам неоднократно имел опыт борьбы с Максом . Скажу так – у гонщика не должно быть возможности [в рамках правил] просто направить свою машину на внутреннюю траекторию, выйти вперед, потом вылететь с трассы – и при этом сохранить свою позицию».

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