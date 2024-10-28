Шарль Леклер: «Третье место – лучшее, чего я мог добиться»

Леклер подвел итоги этапа в Мексике.

Пилот «Феррари» считает третье место максимально возможным для себя результатом на Гран-при Мехико.

«Сложная гонка. На первом отрезке все сводилось к тому, чтобы держать шины в рабочей температуре, что было довольно трудно. Но мы провели гонку наилучшим образом из возможного.

Я отставал на протяжении всего уик-энда, третье место – лучшее, чего я мог добиться.

Карлос провел потрясающую гонку, в целом хороший уик-энда для команды – это позитивный момент», – сказал Леклер.

Шарль также прокомментировал лучший круг, который поставил на последних кругах, перейдя на «софт»:

«Как команда мы работаем суперхорошо. Уже на протяжении нескольких гонок мы выступаем на том уровне, на котором и должны быть.

Победа в Кубке Конструкторов – все еще наша цель, и за счет таких уик-эндов мы приближаемся к ней.

Надеюсь, мы сможем продолжить двигаться в том же направлении и выиграть в командном зачете».

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