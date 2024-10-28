Шарль Леклер: «Третье место – лучшее, чего я мог добиться»
Пилот «Феррари» считает третье место максимально возможным для себя результатом на Гран-при Мехико.
«Сложная гонка. На первом отрезке все сводилось к тому, чтобы держать шины в рабочей температуре, что было довольно трудно. Но мы провели гонку наилучшим образом из возможного.
Я отставал на протяжении всего уик-энда, третье место – лучшее, чего я мог добиться.
Карлос провел потрясающую гонку, в целом хороший уик-энда для команды – это позитивный момент», – сказал Леклер.
Шарль также прокомментировал лучший круг, который поставил на последних кругах, перейдя на «софт»:
«Как команда мы работаем суперхорошо. Уже на протяжении нескольких гонок мы выступаем на том уровне, на котором и должны быть.
Победа в Кубке Конструкторов – все еще наша цель, и за счет таких уик-эндов мы приближаемся к ней.
Надеюсь, мы сможем продолжить двигаться в том же направлении и выиграть в командном зачете».
Сайнс мощно выиграл в Мехико, «Феррари» потеряла дубль после ошибки Леклера
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