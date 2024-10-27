Макс Ферстаппен: «С точки зрения борьбы на трассе для меня ничего не меняется. Правила никогда не бывают идеальными»

Ферстаппен высказался о планах ФИА изменить правила борьбы.

На днях стало известно, что ФИА и пилоты «Формулы-1» обсудили правила борьбы после инцидента на Гран-при США : Ландо Норрис получил штраф за обгон за пределами трассы, в то время как выдавивший его Макс Ферстаппен избежал наказания.

Пилот «Ред Булл » подчеркнул, что изменения в гайдлайнах никак не повлияют на его подход к гонкам.

«С точки зрения борьбы на трассе для меня ничего не меняется. Смотрите, правила всегда можно улучшить, нужно постоянно стремиться к этому, так? Они никогда не бывают идеальными. Я понимаю это.

Но я думаю, что проблема заключается в том, что на той трассе [в Остине] можно с легкостью проехать за белыми линиями. Если бы там была гравийная ловушка, то такой ситуации ни за что не произошло бы, ведь [в таком случае] болид, идущий по внешней траектории, никогда не затормозил бы так поздно – ведь, очевидно, тогда возникает риск вылететь.

То же самое касается и машины на внутренней траектории, ведь в таких условиях ты всегда будешь пилотировать более осторожно, чтобы ни в коем случае не оказаться в подобном положении.

Это проблема определенных трасс, где есть возможность широкого выхода из поворота. Конечно, ФИА тоже в курсе этого. Возможно, они тоже хотят разместить несколько гравийных ловушек, как в Австрии. Это помогает», – сказал Ферстаппен.

Макс также ответил на вопрос, не считает ли он, что некоторые соперники просто пытаются помешать его пилотажному стилю:

«Нет. Я думаю, они просто хотят прояснить все для самих себя».

ФИА поменяет инструкции по обгонам после инцидента с Ферстаппеном и Норрисом в США

Норрис и Ферстаппен напрямую обменивались мнениями о борьбе на «оживленном» собрании гонщиков (Крэйг Слэйтер)