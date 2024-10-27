Окон стартует с пит-лейн на Гран-при Мехико
«Альпин» решила поменять элементы силовой установки на болиде Эстебана Окона перед стартом Гран-при Мехико.
Француз получил новые батарею и блок электроники, превысив лимит по обоим компонентам.
Окон начнет заезд с пит-лейн. Гонщик квалифицировался 19-м.
Гран-при Мехико-2024. Сайнс выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Норрис – 3-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
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