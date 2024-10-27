Серхио Перес о 18-м месте в квалификации: «Не мог справиться с торможением. Похожее было в США, но теперь все еще хуже»

Перес объяснил провал в квалификации на домашнем этапе .

Пилот «Ред Булл » прокомментировал 18-е место в квалификации к Гран-при Мехико.

«Очень сложная сессия, очень сложно тормозить. Я просто не мог справиться с торможением. Не мог вовремя затормозить и при торможении слишком сильно давил на шины. В моем случае это была основная проблема.

Практически то же самое происходит уже весь уик-энд. Я просто не могу затормозить и испытываю трудности при входе в медленный поворот. Нечто слегка похожее было в Остине, когда я не мог атаковать в поворотах на торможении. Но теперь ситуация стала хуже.

Завтра очень важно вынести максимум. Если мы и можем заработать хорошие очки, для этого потребуются невероятные усилия. Будет очень трудно с учетом того, с какой позиции мы стартуем», – сказал Перес.

Пиастри и Перес квалифицировались 17-м и 18-м на Гран-при Мехико