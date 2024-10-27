Макс Ферстаппен: «Не ожидаю чудес в гонке. «Феррари» была очень быстра в Остине, «Макларен» был конкурентоспособен»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, стартующий вторым на Гран-при Мехико, сообщил, что скорость его команды в гоночных условиях остается загадкой.
«Да, это так. Я не ожидаю чудес. В Остине «Феррари» была очень и очень быстра. Может, «Макларен» на той неделе оказался не столь силен, но, опять же, в гонке все равно был конкурентоспособен. Так что, если говорить обо мне, не знаю. Пожалуй, узнаем завтра.
На этой трассе я стартовал с самых разных позиций. И да, прямая длинная, произойти может что угодно, но я не слишком много об этом думаю», – заявил трехкратный чемпион «Формулы-1» после квалификации.
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