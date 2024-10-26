Джордж Расселл об аварии: «Не до конца понимаю, что произошло. Машину развернуло прежде, чем у меня появился шанс ее отловить»

Расселл высказался об аварии во 2-й практике в Мехико.

Пилот «Мерседеса » признал, что главным образом его расстраивает тот факт, что у него нет объяснения причин срыва машины и случившейся аварии. А также что данный инцидент добавил работы механикам, которым придется усердно трудиться над восстановлением машины.

«Я не до конца понимаю, что произошло. Машина вдруг начала подпрыгивать и вибрировать, и, прежде чем у меня вообще появился шанс отловить ее, меня развернуло.

Сегодня вечером ребят снова ждет много работы по починке болида. Кажется, что сейчас проблемы преследуют нас одна за другой.

Разумеется, я расстроен, ведь в первой практике мы смотрелись сильно, были быстры. И я точно так же, как и раньше, хотел пройти тот поворот, но все случилось совсем иначе.

Как бы то ни было, из-за шинных тестов «Пирелли» вторая практика не была для всех нас особенно ценной с точки зрения подготовки к дальнейшим сессиям. Да, мы проехали мало кругов, так что с этой точки зрения третья практика будет важна. Но главным образом я надеюсь, что команда сможет починить машину», – рассказал Расселл.

Расселл разбил болид во 2-й практике в Мексике и вызвал красные флаги