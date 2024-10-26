  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Джордж Расселл об аварии: «Не до конца понимаю, что произошло. Машину развернуло прежде, чем у меня появился шанс ее отловить»
0

Джордж Расселл об аварии: «Не до конца понимаю, что произошло. Машину развернуло прежде, чем у меня появился шанс ее отловить»

Расселл высказался об аварии во 2-й практике в Мехико.

Пилот «Мерседеса» признал, что главным образом его расстраивает тот факт, что у него нет объяснения причин срыва машины и случившейся аварии. А также что данный инцидент добавил работы механикам, которым придется усердно трудиться над восстановлением машины.

«Я не до конца понимаю, что произошло. Машина вдруг начала подпрыгивать и вибрировать, и, прежде чем у меня вообще появился шанс отловить ее, меня развернуло.

Сегодня вечером ребят снова ждет много работы по починке болида. Кажется, что сейчас проблемы преследуют нас одна за другой.

Разумеется, я расстроен, ведь в первой практике мы смотрелись сильно, были быстры. И я точно так же, как и раньше, хотел пройти тот поворот, но все случилось совсем иначе.

Как бы то ни было, из-за шинных тестов «Пирелли» вторая практика не была для всех нас особенно ценной с точки зрения подготовки к дальнейшим сессиям. Да, мы проехали мало кругов, так что с этой точки зрения третья практика будет важна. Но главным образом я надеюсь, что команда сможет починить машину», – рассказал Расселл.

Расселл разбил болид во 2-й практике в Мексике и вызвал красные флаги

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
logoФормула-1
logoМерседес
logoГран-при Мексики
logoДжордж Расселл
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Макс Ферстаппен: «Бесполезный день»
9 минут назад
Гран-при Мехико-2024. 2-я практика. Сайнс – 1-й, Пиастри – 2-й, Цунода – 3-й
137 минут назад
Ферстаппен досрочно завершил 2-ю практику в Мексике из-за проблем с мотором
вчера, 23:03
Хорнер об апелляции «Макларена» на штраф Норриса в Остине: «Это их право»
вчера, 22:45
Алонсо первым в истории принял участие в 400 Гран-при
9вчера, 22:27
Расселл разбил болид во 2-й практике в Мексике и вызвал красные флаги
5вчера, 22:20Фото
Кристиан Хорнер об «ужасном» сезоне Переса: «Чеко идеально сформулировал. Плохой год»
вчера, 21:50
Кристиан Хорнер: «Цунода выступит на шинных тестах после завершения сезона – «Ред Булл» давно договорился с «Хондой»
1вчера, 21:47
Гельмут Марко: «Днище на болиде Ферстаппена нужно заменить, причину проблем с мотором «Ред Булл» пока не знает»
2вчера, 21:17
Макс Ферстаппен: «Понял, в чем проблема. У меня не тот паспорт!»
8вчера, 21:04Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
вчера, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
1 октября, 12:45Фото
Дамир Идиятулин выиграл «ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии»
23 сентября, 12:51Фото