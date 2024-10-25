Столкновение Албона и Бермэна признано гоночным инцидентом

Стюарды не стали наказывать Албона и Бермэна .

Столкновение с участием гонщиков, представляющих «Уильямс » и «Феррари », произошло по ходу первой сессии свободных заездов перед Гран-при Мехико.

Бермэн слишком медленно двигался по трассе, Албон же пытаясь избежать контакта резко сбросил скорость, но потерял контроль над машиной и инцидент все равно закончился столкновением.

В своем вердикте стюарды отметили, что поскольку все стороны во время слушаний согласились с тем, что случившееся было случайностью и гоночным инцидентом, они приняли аналогичное решение.

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