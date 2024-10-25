Столкновение Албона и Бермэна признано гоночным инцидентом
Стюарды не стали наказывать Албона и Бермэна.
Столкновение с участием гонщиков, представляющих «Уильямс» и «Феррари», произошло по ходу первой сессии свободных заездов перед Гран-при Мехико.
Бермэн слишком медленно двигался по трассе, Албон же пытаясь избежать контакта резко сбросил скорость, но потерял контроль над машиной и инцидент все равно закончился столкновением.
В своем вердикте стюарды отметили, что поскольку все стороны во время слушаний согласились с тем, что случившееся было случайностью и гоночным инцидентом, они приняли аналогичное решение.
Албон и Бермэн столкнулись в практике. Алекс врезался в барьеры, сессию прервали красными флагами
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
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