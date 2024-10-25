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Джордж Расселл: «Судьи в «Ф-1» – практически волонтеры. Им не платят. На это нужно взять откуда-то средства»

Расселл предложил провести судейскую реформу в «Ф-1» .

Пилот «Мерседеса» высказался об инциденте с участием Ландо Норриса и Макса Ферстаппена на Гран-при США.

В конце гонки Норрис попытался пройти Ферстаппена, однако пилот «Ред Булл» перекрыл поворот и выдавил соперника за пределы трассы – при этом тоже зайдя за белую линию. Ландо не сбросил скорость и прошел Макса, за что получил 5-секундный штраф.

Судьи наказали пилота «Макларена» за обгон за пределами трассы. Ферстаппена наказывать не стали, поскольку, по мнению стюардов, поворот был за нидерландцем, а потому он имел право диктовать траекторию.

В частности, Расселл обозначил проблему с судьями и отметил, что пилоты обсудят ситуацию с ФИА.

«Мы поговорим с ФИА, чтобы для начала понять их точку зрения. А после уже будем выносить суждения. В конце концов стюарды стараются изо всех сил, работают в поте лица. У них есть ряд гайдлайнов, которым они следуют.

В прошлом мы говорили о последовательности [судейства]. Единственный способ достичь ее – это если каждый уик-энд будут одни и те же стюарды.

Сейчас на этих должностях работают очень опытные люди, но они здесь выступают практически волонтерами. Это не профессионально оплачиваемая работа. Если, например, взглянуть на футбол, пусть даже там все еще много спорного, там рефери – это профессионалы, это полноценная работа.

Вероятно, именно в этом направлении и следует развиваться нашему спорту».

Кроме того, британец, будучи главой Ассоциации гонщиков Гран-при (GPDA), предложил выделять деньги для судей из финансовых штрафов.

«ФИА управляет спортом. Нам нужны лучшие в бизнесе – в той же мере, что и лучшие пилоты, лучшие инженеры, лучшие конструкторы. Сейчас мы пребываем в таком положении, когда необходимы лучшие судьи – не только с точки зрения оценки пилотажа, но и в плане технических вопросов.

Я понимаю, что это нелегко, что на это нужно взять откуда-то средства.

Между собой, пилотами, и GPDA мы обсудили это и спросили о финансовых штрафах и о том, куда идут деньги с них. Ведь мы просили о том, чтобы в этом вопросе появилась прозрачность.

Кажется нелепой ситуация, когда пилот получает штраф в 50 тысяч за то, что прошел по трассе, но если эти 50 тысяч будут уходить на финансирование лучших судей в мире, то, вероятно, мы не особо расстроимся из-за этого».   

«Ф-1» меняла правила из-за Ферстаппена минимум 13 раз! Вот они все 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport Week
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