Шварцман и еще 4 новичка выступят в первой практике перед Гран-при Мехико

Пять «пятничных» гонщиков проведут первую тренировку «Формулы-1» в Мексике .

За руль «Заубера » в второй раз сядет Роберт Шварцман , который заменит Чжоу Гуаньюя.

Пато О’Уорд выступит вместо Ландо Норриса в «Макларене », Оливер Бермэн – Шарля Леклера в «Феррари», Андреа Кими Антонелли – Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе», Фелипе Другович – Фернандо Алонсо в «Астон Мартин».

Сессия начнется в 21:30 по московскому времени.

Шварцман перейдет в «Индикар» и покинет должность резервного пилота «Феррари» (Джо Сейвард)