Шварцман и еще 4 новичка выступят в первой практике перед Гран-при Мехико
Пять «пятничных» гонщиков проведут первую тренировку «Формулы-1» в Мексике.
За руль «Заубера» в второй раз сядет Роберт Шварцман, который заменит Чжоу Гуаньюя.
Пато О’Уорд выступит вместо Ландо Норриса в «Макларене», Оливер Бермэн – Шарля Леклера в «Феррари», Андреа Кими Антонелли – Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе», Фелипе Другович – Фернандо Алонсо в «Астон Мартин».
Сессия начнется в 21:30 по московскому времени.
Шварцман перейдет в «Индикар» и покинет должность резервного пилота «Феррари» (Джо Сейвард)
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
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