Валттери Боттас: «Я пилотирую даже лучше, чем в «Мерседесе». С Хюлькенбергом мы составили бы хорошую пару гонщиков»

Боттас считает, что стал сильнее после ухода из «Мерседеса».

Пилот «Заубера » Валттери Боттас ответил на вопросы о своем уровне и будущем в «Формуле-1».

– Вы доминируете в внутрикомандной борьбе [с Чжоу Гуаньюем], однако оценить выступления тяжело. Беспокоитесь ли вы, что люди забудут, насколько вы сильны?

– Для меня главное, чтобы по крайней мере люди в команде оценивали мои выступления. Те, у кого есть доступ ко всем данным, видят, как я пилотирую. Но, конечно, со стороны трудно сформировать мнение, если ты постоянно в хвосте пелотона.

– Вы настолько же хороши, как были в «Мерседесе»?

– Не чувствую никаких признаков, что теперь я слабее. Скорее я стал лучше благодаря опыту. Ты пилотируешь стабильнее, у тебя больше уверенности, учишься решать проблемы разными способами. Чем дольше ты в «Ф-1», тем лучше адаптируешься.

Я чувствую, что пилотирую даже лучше, чем в «Мерседесе», пусть это не так видно со стороны.

– Мешает ли это в переговорах с другими командами?

– Точно не помогает. Со стороны можно наблюдать лишь за сражением с напарником. Когда пилотируешь в группе лидеров, чаще оказываешься на виду. Так что, пожалуй, последние сезоны несколько повредили моей карьере.

– «Заубер» – ваш единственный вариант, чтобы остаться в «Формуле-1». Есть ли план «Б»?

– Еще нет. Думаю, пока я сосредоточусь на плане «А». Я всегда сохраняю позитивный настрой и надеюсь, что все получится. Сейчас у меня нет наготове альтернатив – надеюсь, они и не понадобятся.

– Если будет новый контракт, вы и Нико Хюлькенберг станете самой возрастной парой пилотов на решетке. Что вы о нем думаете?

– Я хорошо знаю Нико. Он давно с нами, мы часто пересекаемся во время перелетов, он тоже живет в Монако. Думаю, мы составили бы хорошую пару гонщиков. На мой взгляд, команде в целом нужен опыт сейчас, что, конечно, подразумевает наличие двух опытных пилотов. Это будет хорошее сочетание.

– Вы оба отличаетесь в квалификациях.

– Это правда. Мне точно понравилось бы с ним работать.

– Насколько трудно было в «Мерседесе» принять, что другой пилот в той же команде сильнее?

– Лишь к концу этих пяти лет в «Мерседесе» я осознал и принял, что не могу победить Льюиса [Хэмилтона] по итогам всего сезона. Тогда он действительно был на пике формы. Но это жизнь. Это гонки.

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