Леклер принял участие в тренировочном полете на французском истребителе «Рафаль»
Леклер попробовал себя за штурвалом истребителя.
Мероприятие было организовано совместно с французскими ВВС и CANAL+ и в его рамках также был снят документальный фильм, который будет показал на CANAL+ в ближайшем будущем.
По словам пилота «Феррари», он был очень рад представившейся возможности.
«Что за невероятная возможность – спасибо Canal+ за то, что организовали все это и дали мне попробовать себя ща штурвалом такой машины. Было здорово сравнить эти скорости и эти ощущения с тем, что я обычно испытываю при управлении болидом «Формулы-1». Оставайтесь на связи, и уже через неделю сможете увидеть все в полном объеме», – написал Леклер у себя в соцсетях.
Фото: Canal+
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