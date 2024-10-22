«Ред Булл» планирует тесты Цуноды в Абу-Даби

Цунода близок к тому, чтобы сесть за руль «Ред Булл».

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко подтвердил, что гонщик «РБ» Юки Цунода может провести тесты за главную команду в этом году.

Юки ни разу не пилотировал «Ред Булл», если не считать демонстрационных заездов.

Ранее руководство «Хонды» дало понять, что рассчитывает на тесты Цуноды. Японский автопроизводитель нацелен получение пилотом места в коллективе из Милтон-Кейнса.

Марко ответил на вопрос о тестах Цуноды утвердительно, но с оговорками:

«У нас есть некоторые планы на Абу-Даби , да. Но есть разные пилоты, знаете. Есть Хаджар, к примеру, сейчас есть Лоусон ».

По всей видимости, речь идет о шинных тестах «Формулы-1» за рулем актуального болида RB20 после Гран-при Абу-Даби.

Команды выставляют на тесты по две машины. Одной из них должен управлять обладатель суперлицензии, другой – молодой гонщик, проведший не более двух Гран-при. Если Макс Ферстаппен и Серхио Перес решат не участвовать в заездах, за руль «Ред Булл» могут посадить Цуноду, а в «РБ» разместить Лоусона.

Претендентами на места для «новичков» в «Ред Булл» и «РБ» считаются пилот «Формулы-2» Исак Хаджар, юниор «Хонды» Аюму Иваса и гонщик симулятора Джейк Деннис.

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