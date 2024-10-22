«Ред Булл» планирует тесты Цуноды в Абу-Даби
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко подтвердил, что гонщик «РБ» Юки Цунода может провести тесты за главную команду в этом году.
Юки ни разу не пилотировал «Ред Булл», если не считать демонстрационных заездов.
Ранее руководство «Хонды» дало понять, что рассчитывает на тесты Цуноды. Японский автопроизводитель нацелен получение пилотом места в коллективе из Милтон-Кейнса.
Марко ответил на вопрос о тестах Цуноды утвердительно, но с оговорками:
«У нас есть некоторые планы на Абу-Даби, да. Но есть разные пилоты, знаете. Есть Хаджар, к примеру, сейчас есть Лоусон».
По всей видимости, речь идет о шинных тестах «Формулы-1» за рулем актуального болида RB20 после Гран-при Абу-Даби.
Команды выставляют на тесты по две машины. Одной из них должен управлять обладатель суперлицензии, другой – молодой гонщик, проведший не более двух Гран-при. Если Макс Ферстаппен и Серхио Перес решат не участвовать в заездах, за руль «Ред Булл» могут посадить Цуноду, а в «РБ» разместить Лоусона.
Претендентами на места для «новичков» в «Ред Булл» и «РБ» считаются пилот «Формулы-2» Исак Хаджар, юниор «Хонды» Аюму Иваса и гонщик симулятора Джейк Деннис.
Гельмут Марко: «Цунода – кандидат на место в «Ред Булл» в 2025-м»
Президент автоспортивного подразделения «Хонды»: «Если все пойдет хорошо, у Цуноды будет шанс попасть в «Ред Булл»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий