Этот робозверокубок – приз победителю Гран-при США. В «Ф-1» совсем скреативились?

Гран-при «Формулы-1» отличаются не только конфигурациями трасс, асфальтом, декорациями, погодой и программой для фанатов и телезрителей на этапах. Каждый организатор старается выделится всеми силами, чтобы сгенерировать как можно больше экранного времени и кликов в соцсетях для спонсоров и партнеров – окупив тем самым их вложения в проведение заезда и сохранив место в календаре и на следующий год. Конкуренция за права на этапы все растет – каждый год приходят слухи о новых 5-7 заинтересованных локациях вдобавок к 24 законтрактованным Гран-при и двум десяткам уже выразивших попытки заполучить себе гонку – и потому нельзя сдавать вообще ни в чем: иначе можно проиграть кастинг в любой момент.

К примеру, в этом году на Гран-при Италии обладатель поула получал не только классическую мини-шину от поставщика «Пирелли», но и исторический драгоценны й перстень: его создали специально для этапа в Монце из золота с бриллиантами в цветах итальянского флага и с отсылками к легендам региона. Ценный подарок, который привлек внимание СМИ и болельщиков, выполнив главное предназначение: напомнил миру об историчском наследии страны и места для календаря.

На переднем краю стандарты пытаются задавать американские Гран-при: например, в Остине в прошлом году совместно с титульным спонсором Lenovo создали приз, который при прикосновении к нему губами загорался в цвета флага победителя.

И в этом году техасцы вновь поднимают планку удивительного – новым трофеем под названием Heroo (от слова hero − «герой»).

Его создал итальянский художник и дизайнер Маттео Маккиавелли в сотрудничестве с «Пирелли». Он же сделал памятный болид Айртона Сенны, выставленный в Имоле.

Чем он вдохновлялся? Как объяснил сам автор, это интерпретация связи между гоночным авто и его шинами, а также произведение искусства, которое связывает красоту и элегантность с волнением, чувством скорости и материалами, из которых созданы болиды «Формулы-1».

Трофей имеет форму человеческого (да, это не мышь и не медведь!) силуэта с поднятыми в триумфе руками, сделан из того же углеродного волокна, что и корпус болида, и стоит на резиновом основании из состава для гоночной шины. Победителю и представителю выигравшей команды выдадут трофей со шлемом, отмеченным золотисто-желтым цветом: он покрыт золотой пылью. Для гонщиков, занявших второе и третье место, выбраны серебристый и титановый цвета и отделка соответственно.

Heroo станет редким случаем доступного приза: его копии выпустят ограниченным тиражом как для коллекционеров, так и для любителей подобных игрушек.

В сети на Heroo отреагировали по-разному: англоязычная публика приняла трофей довольно спорно. К примеру, один пользователь отметил, что дизайнер нагло украл идею у игрушки, которую можно купить на Ebay.

Другие пошутили, что со временем трофеи у пилотов стали менее...живыми.

Или нашли варианты из прошлого, которые были куда хуже (но были ли?)

А вообще у каждого свои ассоциации.

Но да, отделаться от ассоциаций с персонажем «Диснея» Микки Маусом очень сложно.

Как и от мерча, который продавала французская группа Daft Punk.

И если у американцев есть стойкие аналогии с мультяшной мышью или музыкальным коллективом, то у нас очевидно с персонажем из «Ну, погоди».

Трофей Heroo будет не единственной новинкой, которую «Пирелли» привезли на Гран-при США 2024 года. Продолжая тенденцию, которую начали в Майами, а затем продолжили в Монреале, Сильверстоуне и Монце, кепку для обладателей мест на подиуме изготовили из джинсовой ткани. Ее начали использовать в США для пошива одежды еще в 1930-х, причем не только для рабочего варианта, но и для повседневной носки. Позже джинс вошел в моду благодаря таким звездами кино, как Марлон Брандо и Джеймс Дин, став культурным символом свободы и бунтарства.

Да, даже маленькие флаги Техаса на месте!

И как вам такой креатив?

Что еще можно почитать про другие трофеи из «Формулы-1»?

Фото: East News /Eric Alonso / DPPI via AFP; pirelli.com ; соцсети