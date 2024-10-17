Мика Хаккинен: «Не думаю, что мы увидели Риккардо в последний раз. «Ф-1» попытается найти новую роль для Даниэля»
Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен прокомментировал замену Даниэля Риккардо на Лиама Лоусона в «РБ».
«Перестановки посреди сезона не так уж типичны для «Формулы-1», и новость о том, что Даниэля Риккардо заменили на Лиама Лоусона с ближайшего уик-энда, широко обсуждалась после Сингапура. Даниэль – суперпопулярный парень и отличный пилот, однако результаты не были настолько стабильными и впечатляющими, как того хотела команда «РБ», и вот итог.
Лично я не думаю, что мы увидели Даниэля в последний раз. Он очень популярен в прессе, и я уверен, что «Формула-1» попытается найти новую роль для австралийца», – отметил Мика.
Цифры Риккардо в «Ф-1»: 8 побед, 32 подиума, $150 млн одной зарплаты!
Лиам Лоусон: «С Риккардо не было ощущения соперничества, он всегда был добр и готов поделиться советом»
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