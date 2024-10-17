Мика Хаккинен: «Не думаю, что мы увидели Риккардо в последний раз. «Ф-1» попытается найти новую роль для Даниэля»

Хаккинен предположил, что Риккардо найдет новую работу в «Ф-1».

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен прокомментировал замену Даниэля Риккардо на Лиама Лоусона в «РБ».

«Перестановки посреди сезона не так уж типичны для «Формулы-1», и новость о том, что Даниэля Риккардо заменили на Лиама Лоусона с ближайшего уик-энда, широко обсуждалась после Сингапура . Даниэль – суперпопулярный парень и отличный пилот, однако результаты не были настолько стабильными и впечатляющими, как того хотела команда «РБ», и вот итог.

Лично я не думаю, что мы увидели Даниэля в последний раз. Он очень популярен в прессе, и я уверен, что «Формула-1 » попытается найти новую роль для австралийца», – отметил Мика.

Цифры Риккардо в «Ф-1»: 8 побед, 32 подиума, $150 млн одной зарплаты!

Лиам Лоусон: «С Риккардо не было ощущения соперничества, он всегда был добр и готов поделиться советом»