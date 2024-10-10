Цифры Риккардо в «Ф-1»: 8 побед, 32 подиума, $150 млн одной зарплаты!

Суровая система «Ред Булл» безжалостна и имеет пределы терпения даже для главных лиц и машин для печати денег для команд: места в «Формуле-1» лишилась медиа-звезда и восьмикратный победитель Гран-при Даниэль Риккардо. Его кокпит займет новичок, уже однажды подменявший Дэна в «РБ» (тогда еще «Альфа Таури»), Лиам Лоусон. На карьерном счету Лиама уже есть пара очков, а вот с каким наследием уходит Риккардо?

• Даниэль Риккардо провел 14 сезонов в качестве боевого пилота «Формулы-1» (включая выступления за «ХРТ» в 2011-м). Самыми успешными, очевидно, были годы в «Ред Булл».

• 4 сезона в напарниках Феттеля и Ферстаппена принесли австралийцу семь карьерных побед и 29 подиумов из 32-х за карьеру . Впервые №3 поднялся на подиум на Гран-при Испании в 2014-м. Даниэль стартовал третьим, но на старте уступил «Уильямсу» Валттери Боттаса. Однако его гоночный темп и стратегия команды вернули гонщика «Ред Булл» на подиум.

• Первую победу Даниэль Риккардо так же одержал в свой дебютный сезон за «Ред Булл». Гонщик первым пересек финишную черту на Гран-при Канады в 2014-м.

«Природа городской трассы в Монреале постоянно подкидывала сюрпризы, и на середине дистанции стало казаться, что «серебряные стрелы» не пуленепробиваемые. Оба – Росберг и Хэмилтон заявили внезапную потерю мощности двигателей, темп обоих упал на 2 секунды с круга и им пришлось заезжать на второй пит-стоп, пока команда судорожно пыталась найти решение проблемы. Технические неполадки Хэмилтона не удалось исправить, поэтому ему пришлось сойти с дистанции гонки на 48-м круге из-за проблем с тормозами. Но Росбергу все еще хватало темпа, чтобы держать в начале пелотона на пути к третьей победе даже на неисправной машине.

Позади него чудовищно быстро мчал Риккардо, обошедший напарника Феттеля на его втором пит-стопе. Австралиец устроился позади Серхио Переса, кто хотел использовать стратегию с одной остановкой, чтобы попытаться попасть на подиум.

За пять кругов до финиша из-за невозможности обгона в последней шикане перед стартовой-финишной прямой Риккардо начал дерзкую атаку на Переса в первом повороте. И все удалось, Риккардо закрепился на втором месте. Второе место могло стать лучшим финишем в его карьере на тот момент, но до Росберга было рукой подать. Это было время для атаки», – вспоминает «Ред Булл».

Риккардо подобрался к Росбергу на расстояние DRS и за три круга до финиша гонки обошел его на стартовой прямой, впервые в карьере оказавшись лидером гонки.

• Еще дважды Дэн заезжал на подиум за рулем «Рено» – оба раза на третью строчку.

• А в свой последний раз Риккардо поднялся на подиум на Гран-при Италии в 2021-м, завоевав первую c 2012-го года победу для «Макларена».

2021-й год отметился в истории первым чемпионством Ферстаппена, заработанным в напряженной борьбе с Хэмилтоном, длившейся до последней гонки сезона. И иногда их сражения приводили к неприятным последствиям. Так на Гран-при Италии гонщики не поделили первый поворот, Макс взлетел на поребрике и приземлился прмяо на голову семикратному чемпиону. Гонка для обоих закончилась в гравийной ловушке.

Сход сразу двух фаворитов заезда позволил Дэну укрепить свое лидерство, которое он вырвал у Ферстаппена еще на старте гонки. И подарить «Макларену» долгожданную победу.

К слову, статистика Серхио Переса находится примерно в том же числовом диапазоне: 6 побед (5 за «Ред Булл»), 39 подиумов (29 – «Ред Булл») и 3 поула. Но при незначительной разнице в числах (а в «Ф-1» в большинстве случаев пилотов на долгом сроке запоминают по чистой статистике) разница в отношении медиа и фанатов к гонщикам – колоссальная.

Одного называли топовым гонщиком, потенциальным чемпионом и человеком, который способен объехать Ферстаппена. Даже в худшие времена в «Макларене». Другой же – лишь второй номер в команде Макса, который вечно плетется в конце пелотона за рулем чемпионского болида.

А что с деньгами? Умопомрачительные 150 млн только на гонках!

• За всю карьеру Риккардо заработал порядка $150 млн исключительно за гонки.

• Первыми деньгами австралийского гонщика были $512 000 в «Торо Россо» (в «ХРТ» его фактически сдали в бесплатную аренду за юниорскую минималку тестера – часто она целиком уходит на операционные расходы пилота, потому ее можно не учитывать), но по мере роста опыта и медийности Риккардо росла и зарплата. За свой последний сезон пилот заработал уже в 10 раз больше и покинул «Ред Булл» с $6 000 000 за 2018-й. При этом большую часть денег составляли бонусы за достижения – именно с таким подходом обычно составляются контракты в программе производителя энергетиков.

• Риккардо перешел в «Рено», сделавшее гонщику невероятно выгодное предложение: контракт в $55 000 000 за два года в команде (в среднем $27 500 000 за сезон), £100 000 в год на физиотерапевта, $10 000 000 бонусами в конце сезона в зависимости от выступлений и $1 000 000 + болид за первую победу.

(Выдержка из контракта, разглашенного в процессе суда Дэна с его бывшими менеджерами – процесс проходил в Британии, там все материалы принято публиковать).

Так же «Рено» оплатила за Дэна стоимость гоночной лицензии, предоставила машину своего бренда (с условием оплаты транспортного налога и расходов на страховку и обслуживание), а еще заплатила ему за появление в документалке от Netflix (да, только за первый сезон вся Drive To Survive «Ф-1» получила от стриминга $5 млн и добавила сумму в распределение призовых, затем выплаты росли – и поступления команд тоже увеличивались)..

• Деньги «Рено» сделали Даниэля Риккардо стал третьим самым высокооплачиваемым пилотом в «Ф-1» (на тот момент), а в 2020-м принесли 48-ю строчку в ретинге самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes. Однако даже этих денег оказалось недостаточно, чтобы удержать топового гонщика в бесперспективной команде.

• Даниэль Риккардо перешел в «Макларен», не смотря на значительное понижение зарплаты: команда из Уокинга готова была предложить лишь $10 000 000 за сезон в твердой сумме и бонус в $400 000 за попадание на подиум.

С будущим сменщиком Оскаром Пиастри

Но, казалось бы, выгодная для для «Макларена» опция оказалась провальной. За два года команда так и не смогла «подружить» гонщика с болидом и была вынуждена расстаться с Риккардо, заменив его на другого австралийского гонщика Оскара Пиастри. Более молодого, перспективного, а главное – более дешевого. Однако Даниэль просто так уходить отказался и запросил у «папайи» еще $22 000 000 за досрочное расторжение контракта, который был заключен на три сезона с опцией досрочного расторжения только со стороны гонщика. Точно известно, что из-за выплаты отступных гоночному «Макларену» пришлось фиксировать убытки в 7 млн долларов за 2022-й.

В дополнение к этому, Дэн все же заработал некоторые бонусы от «Макларена». За победу в Италии, как сообщают журналисты, Риккардо получил $1 650 000 и еще по $660 000 за каждое заработанное очко.

• После провала в «Макларене» «блудный сын» вернулся в систему «Ред Булл», но место нашлось лишь на скамейке запасных. Что не помешало Дэну все же немного подзаработать. За 2023-й австралиец получил от австрийской компании около $2 100 000 за роль запасного пилота и «маскота» бренда: ведь №3 платили за появление на каждом шоу-заезде от 30 до 50 тысяч за день. Набежавший итог – вдвое больше, чем у Юки Цуноды за место боевого пилота.

• И это лишь капля в море медийной стоимости Риккардо. Например, по информации ESPN, именно австралиец привлек Visa в качестве титульного спонсора «РБ» с контрактом на $35 000 000 в год. Кроме это у Дэна есть и личные спонсоры: GoPro (камеры), Thorne (спортивное питание), EA Sports (видеоигры), Optus (телефония), St Hugo (вино) и Beats (наушники). Плюс собственный винный бренд и бренд одежды Enchante. И все контракты точно продолжаются – и точно появятся новые.

Свою карьеру Риккардо зафиналил $7 000 000 за выступления в «РБ» с учетом всех маркетинговых меропритриятий для команды – а они были такими обширными и важными, что советник «Ред Булл» Гельмут Марко признал: до Гран-при Сингапура Дэн дотянул только из-за них . Причем компания мечтает о возвращении №3 как посла бренда – настолько он коммерчески успешен.

Как думаете, достойная вышла карьера?

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Фото: x.com/FormulaMoney ; x.com/redbullracing ; x.com/visacashapprb ; x.com/F1 ; instagram.com/danielricciardo ; x.com/MercedesAMGF1