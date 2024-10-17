Серхио Перес: «Были возможности сменить команду, но мне нравится вызов в «Ред Булл». Хочу провести заключительную часть карьеры на самой вершине»

Перес объяснил, почему все еще выступает за «Ред Булл».

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес рассказал, как воспринимает слухи о возможном уходе, которые сопровождают его в последние месяцы.

«Я проходил через это столько раз. Я хорошо знаю [журналистов]. Я знаю, что они пытаются оказать давление. Им хотелось бы заполучить цитату.

Так устроен наш спорт. Ты проводишь одну, две плохие гонки, вокруг тебя возникает много негатива и так далее. Но есть что-то и в культуре команды, «Ред Булл». Разговоры, слухи о контрактах и тому подобное. Это часть игры.

У меня была возможность, две возможности сменить команду. Когда я рассмотрел ситуацию, то понял, что мне по-настоящему нравится вызов в «Ред Булл». Быть напарником Макса [Ферстаппена] – огромный вызов. Это вызов, который фактически готовит тебя ко всему.

И я сказал себе: хочу провести заключительную часть своей карьеры на вершине, на самой вершине, где есть давление, на максимуме.

Когда переживаешь тяжелый период, вокруг много разговоров. Но в конечном счете 90 процентов пилотов на решетке были бы счастливы провести такую карьеру», – заявил мексиканец.

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