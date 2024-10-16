  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Кристиан Хорнер: «Между гонщиками «Ред Булл» не должно быть такого разрыва, мы не можем себе этого позволить»
3

Кристиан Хорнер: «Между гонщиками «Ред Булл» не должно быть такого разрыва, мы не можем себе этого позволить»

Хорнер признал наличие проблем с составом команды.

Руководитель «Ред Булл» отметил, что если австрийская конюшня хочет выиграть титул в личном зачете и победить в Кубке конструкторов в следующем году, то Серхио Пересу нужно улучшать свои результаты и не так много проигрывать Максу Ферстаппену.

В этом сезоне Перес, сразу по нескольким причинам, выступает заметно хуже напарника – Чеко занимает лишь 8-е место в общем зачете, отставая от Ферстаппена на 187 очков.

Считается, что во многом именно поэтому «Ред Булл» утратил лидерство в Кубке конструкторов и проигрывает «Макларену».

«Нам отчаянно нужны ответы в данной ситуации. Потому что, смотря на соперников мы понимаем, что в следующем году они будут очень сильны. У «Феррари» будет Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер, у «Макларена», с Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри, тоже будет очень сильный состав.

Так что мы должны быть уверены в том, что оба наших гонщика будут выступать на соответствующем уровне, что между ними не будет такого разрыва. Потому что мы просто не сможем себе этого позволить», – рассказал Хорнер.

В «Ф-1» готовят новую трансферную бомбу? Перес на пенсию, звезда «Макларена» – на замену?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
logoМакларен
logoКристиан Хорнер
logoРед Булл
logoФормула-1
logoСерхио Перес
logoМакс Ферстаппен
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Карлос Сайнс: «Прежде чем попрощаться, я бы хотел выиграть еще одну гонку в составе «Феррари»
2сегодня, 08:54
Дэймон Хилл о «Макларене»: «Несмотря на все попытки конкурентов «подрезать им крылья» – из этого ничего не вышло»
сегодня, 08:20
Феттель и Шумахер выступят в «Гонке чемпионов»
3сегодня, 08:06
Гран-при США-2024. Расписание трансляций
6вчера, 19:10
«Ауди» может продать «Заубер» Катару. Компания ищет способ избавиться от команды «Ф-1» (Джо Сейвард)
28вчера, 17:35
Дженсон Баттон: «Ферстаппен понял, что больше не одержит ни одной победы в 2024 году»
11вчера, 17:13
«Не считаю бен Сулайема расистом». Гюнтер Штайнер о сравнении гонщиков с рэперами
1вчера, 16:33
«Макларен» представил «хромовую» ливрею для Гран-при США
10вчера, 15:12Фото
Гюнтер Штайнер: «Хорнеру надо дать шанс, он не отупел за один день. «Ред Булл» не последний – третий-четвертый по скорости»
3вчера, 14:27
Мартин Брандл: «Ферстаппен будет не доезжать до титула, а атаковать. Макс может одержать одну-две победы»
3вчера, 13:37
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
14 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
1 октября, 12:45Фото
Дамир Идиятулин выиграл «ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии»
23 сентября, 12:51Фото
14 и 15 сентября прошел финальный этап LEMARC чемпионата и Первенства России по мотокроссу сезона 2024 года на автодроме «Игора Драйв»
17 сентября, 14:01Фото
Финальный этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге 21 и 22 сентября
16 сентября, 15:16Фото
Где смотреть Гран-при Сингапура-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
416 сентября, 13:15