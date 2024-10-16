Кристиан Хорнер: «Между гонщиками «Ред Булл» не должно быть такого разрыва, мы не можем себе этого позволить»

Хорнер признал наличие проблем с составом команды.

Руководитель «Ред Булл» отметил, что если австрийская конюшня хочет выиграть титул в личном зачете и победить в Кубке конструкторов в следующем году, то Серхио Пересу нужно улучшать свои результаты и не так много проигрывать Максу Ферстаппену .

В этом сезоне Перес, сразу по нескольким причинам, выступает заметно хуже напарника – Чеко занимает лишь 8-е место в общем зачете, отставая от Ферстаппена на 187 очков.

Считается, что во многом именно поэтому «Ред Булл » утратил лидерство в Кубке конструкторов и проигрывает «Макларену ».

«Нам отчаянно нужны ответы в данной ситуации. Потому что, смотря на соперников мы понимаем, что в следующем году они будут очень сильны. У «Феррари» будет Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер, у «Макларена», с Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри, тоже будет очень сильный состав.

Так что мы должны быть уверены в том, что оба наших гонщика будут выступать на соответствующем уровне, что между ними не будет такого разрыва. Потому что мы просто не сможем себе этого позволить», – рассказал Хорнер .

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