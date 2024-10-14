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Гельмут Марко: «Ред Булл» предполагает, что шанс на Кубок конструкторов появится, удастся перевернуть ситуацию»

Марко рассказал, как «Ред Булл» сохранить оба титула.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассчитывает, что чемпионы «Формулы-1» перевернут ситуацию в командном зачете.

Австрийцы уступают «Макларену» 41 очко за шесть этапов до конца сезона.

«Мы постепенно откатывались все дальше и дальше, и в основном Макс [Ферстаппен] приносил очки. В какой-то момент стало ясно, что необходимо найти скорость. Надо развить болид так, чтобы Макс мог атаковать – недостаточно рассчитывать просто на вторые места.

Впереди еще шесть гонок. Мы уже предполагаем, что тренд, который был в Сингапуре и Баку, а также некоторые изменения в Остине позволят перевернуть ситуацию.

Если это действительно произойдет, Серхио Перес нужно будет снова выступать хорошо. Тогда у нас появится шанс и на Кубок конструкторов», – сказал Гельмут в интервью Motorsport-Magazin.

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Гюнтер Штайнер: «Ред Булл» – ######## болид. О, так нельзя говорить»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
Гран-при США
logoМакларен
logoРед Булл
Гран-при Сингапура
logoФормула-1
logoГельмут Марко
logoСерхио Перес
Гран-при Азербайджана
logoМакс Ферстаппен
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