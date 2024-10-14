Гельмут Марко: «Ред Булл» предполагает, что шанс на Кубок конструкторов появится, удастся перевернуть ситуацию»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассчитывает, что чемпионы «Формулы-1» перевернут ситуацию в командном зачете.
Австрийцы уступают «Макларену» 41 очко за шесть этапов до конца сезона.
«Мы постепенно откатывались все дальше и дальше, и в основном Макс [Ферстаппен] приносил очки. В какой-то момент стало ясно, что необходимо найти скорость. Надо развить болид так, чтобы Макс мог атаковать – недостаточно рассчитывать просто на вторые места.
Впереди еще шесть гонок. Мы уже предполагаем, что тренд, который был в Сингапуре и Баку, а также некоторые изменения в Остине позволят перевернуть ситуацию.
Если это действительно произойдет, Серхио Перес нужно будет снова выступать хорошо. Тогда у нас появится шанс и на Кубок конструкторов», – сказал Гельмут в интервью Motorsport-Magazin.
Гельмут Марко: «Матешица заменил Хорнер, это многое изменило в структуре «Ред Булл»
Гюнтер Штайнер: «Ред Булл» – ######## болид. О, так нельзя говорить»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий