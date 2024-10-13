  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Президент ФИА: «Не буду мешать «Формуле-1», если участники захотят проводить 25 Гран-при за сезон, это их право»
0

Президент ФИА: «Не буду мешать «Формуле-1», если участники захотят проводить 25 Гран-при за сезон, это их право»

В ФИА не будут мешать «Ф-1» при желании серии расширить календарь.

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем высказался о текущем количестве гонок в календаре «Формулы-1».

По его мнению, превышать отметку в 24 Гран-при было бы неразумно, поскольку это бы привело к необходимости ротации персонала и повышению расходов.

Однако в «Ф-1» – в том числе это делал руководитель серии Стефано Доменикали, – неоднократно заявляли, что считают 24 Гран-при оптимальным числом для сезона.

«В этом случае вы пересекаете рубеж, после чего вам требуется уже две команды [два состава механиков и инженеров для поездок на Гран-при с проведением ротации], так что мы не можем проводить больше гонок.

Смогут ли гонщики выдержать такую нагрузку? Мне хотелось бы знать. Давайте рассуждать здраво, руководствуясь логикой. Смогут ли гонщики выдерживают такую нагрузку – и физическую, и психологическую? Об этом нужно спросить их самих. Но что насчет команд, сотрудников?

Что касается ФИА, то даже мы не сможем сделать это одной командой. Нам тоже нужно будет проводить ротацию сотрудников, если мы говорим о людях, работающих на местах.

При этом в «Формуле-1» не приходили к нам и не говорили, что хотят еще больше гонок. Нет, такого не было. Им нужно качество, и именно поэтому у нас с ними такие хорошие отношения.

То есть, я не буду мешать «Формуле-1», если участники захотят проводить 25 Гран-при за сезон, это их право. Но сейчас именно в «Ф-1» не хотят добавлять еще гонок в календарь, потому что уже встает вопрос усталости персонала», – рассказал бен Сулайем.

Великий бунт Ферстаппена против штрафа за мат на сессии «Ф-1»: ответ обезоружил регулятора

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
logoФИА
logoФормула-1
регламент
logoМохаммед бен Сулайем
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Эстебан Окон о борьбе с «Уильямсом» в Кубке конструкторов: «Альпин» будет трудно, соперники сейчас на подъеме»
37 минут назад
Андреа Кими Антонелли: «Мерседес» пришлет мне руль от болида «Ф-1». Это поможет запомнить расположение кнопок»
2сегодня, 13:23
Кристиан Хорнер об уходе главного стратега из «Ред Булл»: «Это позволило Ханне Хмитц получить повышение»
10сегодня, 11:45
Франц Тост об Антонелли в «Мерседесе»: «Команде нужно быть осторожной, чтобы не перегрузить молодого гонщика»
1сегодня, 10:46
Макс Ферстаппен о скандалах вокруг «Ред Булл»: «Стараюсь не тратить время на подобные вещи. Меня не волнует, что говорят другие»
3сегодня, 09:18
Джеймс Воулз: «В 2025 году придется пойти на компромисс – хотя это не значит, что «Уильямс» точно займет последнее место в Кубке конструкторов»
4сегодня, 08:26
Андреа Кими Антонелли: «Несколько побед – цель на 2025 год»
28вчера, 17:45
Маттиа Бинотто: «Ауди» ожидает борьбу среди лидеров в 2030-м»
11вчера, 17:02
Фредерик Вассер: «Хэмилтон всегда держал в уме возможный переход в «Феррари», заполучить Льюиса было несложно»
14вчера, 16:15
Андреа Кими Антонелли: «Я был фанатом «Феррари», мне очень нравился Феттель»
12вчера, 15:42
Ко всем новостям
Последние новости
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
1 октября, 12:45Фото
Дамир Идиятулин выиграл «ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии»
23 сентября, 12:51Фото
14 и 15 сентября прошел финальный этап LEMARC чемпионата и Первенства России по мотокроссу сезона 2024 года на автодроме «Игора Драйв»
17 сентября, 14:01Фото
Финальный этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге 21 и 22 сентября
16 сентября, 15:16Фото
Где смотреть Гран-при Сингапура-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
416 сентября, 13:15
8 сентября прошел четвертый этап Российской серии гонок на выносливость на автодроме Moscow Raceway
10 сентября, 13:56Фото