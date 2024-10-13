Президент ФИА: «Не буду мешать «Формуле-1», если участники захотят проводить 25 Гран-при за сезон, это их право»

В ФИА не будут мешать «Ф-1» при желании серии расширить календарь.

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем высказался о текущем количестве гонок в календаре «Формулы-1».

По его мнению, превышать отметку в 24 Гран-при было бы неразумно, поскольку это бы привело к необходимости ротации персонала и повышению расходов.

Однако в «Ф-1» – в том числе это делал руководитель серии Стефано Доменикали, – неоднократно заявляли, что считают 24 Гран-при оптимальным числом для сезона.

«В этом случае вы пересекаете рубеж, после чего вам требуется уже две команды [два состава механиков и инженеров для поездок на Гран-при с проведением ротации], так что мы не можем проводить больше гонок.

Смогут ли гонщики выдержать такую нагрузку? Мне хотелось бы знать. Давайте рассуждать здраво, руководствуясь логикой. Смогут ли гонщики выдерживают такую нагрузку – и физическую, и психологическую? Об этом нужно спросить их самих. Но что насчет команд, сотрудников?

Что касается ФИА, то даже мы не сможем сделать это одной командой. Нам тоже нужно будет проводить ротацию сотрудников, если мы говорим о людях, работающих на местах.

При этом в «Формуле-1» не приходили к нам и не говорили, что хотят еще больше гонок. Нет, такого не было. Им нужно качество, и именно поэтому у нас с ними такие хорошие отношения.

То есть, я не буду мешать «Формуле-1», если участники захотят проводить 25 Гран-при за сезон, это их право. Но сейчас именно в «Ф-1» не хотят добавлять еще гонок в календарь, потому что уже встает вопрос усталости персонала», – рассказал бен Сулайем.

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