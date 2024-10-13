Джеймс Воулз: «В 2025 году придется пойти на компромисс – хотя это не значит, что «Уильямс» точно займет последнее место в Кубке конструкторов»
В «Уильямсе» готовятся пожертвовать сезоном-2025.
Руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз заявил, что результаты команды в следующем году могут ухудшиться – поскольку большую часть своего внимания команда уделит работе над машиной 2026 года и предстоящей смене технического регламента.
«Алекс и Карлос хорошо понимают, что сезон-2025 будет трудным. Это не значит, что мы не будем двигаться вперед, но в расстановке сил, я думаю, мы сделаем небольшой шаг назад.
И если это действительно случится – я буду не против, ведь это будет означать, что мы вкладываем достаточно сил в подготовку к сезону-2026, уделяем этому немного больше внимания, чем соперники вокруг нас.
Именно этого нам и следует ожидать – что в 2025 году нам придется пойти на компромисс. Это не значит, что «Уильямс» точно займет последнее место в Кубке конструкторов, но год будет тяжелым.
Думаю, нам повезло финишировать седьмыми в прошлом году. В конце сезона соперники из «РБ» были чертовски быстры, и на самом деле все решилось из-за одного стратегического выбора – именно это и определило, кто окажется выше в чемпионате.
Машина этого года работала хорошо. При этом я достаточно откровенно с самого начала говорил о том, что у машины есть проблемы с лишним весом. Просто внимательно оцените ситуацию – и вы поймете, что сейчас мы не должны находиться там, где находимся. Теперь же у нас есть скорость, нам удалость избавить болид от лишнего веса, и мы вернулись на тот уровень, на котором и ожидали находиться», – рассказал Воулз.
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