  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Джеймс Воулз: «В 2025 году придется пойти на компромисс – хотя это не значит, что «Уильямс» точно займет последнее место в Кубке конструкторов»
1

Джеймс Воулз: «В 2025 году придется пойти на компромисс – хотя это не значит, что «Уильямс» точно займет последнее место в Кубке конструкторов»

В «Уильямсе» готовятся пожертвовать сезоном-2025.

Руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз заявил, что результаты команды в следующем году могут ухудшиться – поскольку большую часть своего внимания команда уделит работе над машиной 2026 года и предстоящей смене технического регламента.

«Алекс и Карлос хорошо понимают, что сезон-2025 будет трудным. Это не значит, что мы не будем двигаться вперед, но в расстановке сил, я думаю, мы сделаем небольшой шаг назад.

И если это действительно случится – я буду не против, ведь это будет означать, что мы вкладываем достаточно сил в подготовку к сезону-2026, уделяем этому немного больше внимания, чем соперники вокруг нас.

Именно этого нам и следует ожидать – что в 2025 году нам придется пойти на компромисс. Это не значит, что «Уильямс» точно займет последнее место в Кубке конструкторов, но год будет тяжелым.

Думаю, нам повезло финишировать седьмыми в прошлом году. В конце сезона соперники из «РБ» были чертовски быстры, и на самом деле все решилось из-за одного стратегического выбора – именно это и определило, кто окажется выше в чемпионате.

Машина этого года работала хорошо. При этом я достаточно откровенно с самого начала говорил о том, что у машины есть проблемы с лишним весом. Просто внимательно оцените ситуацию – и вы поймете, что сейчас мы не должны находиться там, где находимся. Теперь же у нас есть скорость, нам удалость избавить болид от лишнего веса, и мы вернулись на тот уровень, на котором и ожидали находиться», – рассказал Воулз.

«Макларен» рвет «Ф-1» только из-за перестройки завода? Он просто успел первым?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Motorsportweek
logoУильямс
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
logoАлександр Албон
Джеймс Воулз
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Макс Ферстаппен о скандалах вокруг «Ред Булл»: «Стараюсь не тратить время на подобные вещи. Меня не волнует, что говорят другие»
14 минут назад
Андреа Кими Антонелли: «Несколько побед – цель на 2025 год»
20вчера, 17:45
Маттиа Бинотто: «Ауди» ожидает борьбу среди лидеров в 2030-м»
8вчера, 17:02
Фредерик Вассер: «Хэмилтон всегда держал в уме возможный переход в «Феррари», заполучить Льюиса было несложно»
12вчера, 16:15
Андреа Кими Антонелли: «Я был фанатом «Феррари», мне очень нравился Феттель»
11вчера, 15:42
Дэвид Култхард считает Ферстаппена лучшим по обгонам: «Соперник знает: либо Макс окажется впереди, либо вы оба сойдете»
16вчера, 14:45
Хуан-Пабло Монтойя: «Надо создавать болид вокруг Хэмилтона, если «Феррари» хочет преуспеть»
58вчера, 14:07
Кристиан Хорнер: «Машина «Ред Булл» на сезон-2025 станет продолжением нынешней»
1вчера, 13:03
Гюнтер Штайнер: «Ред Булл» – ######## болид. О, так нельзя говорить»
9вчера, 12:09
Маттиа Бинотто: «Ауди» рассматривает Мика Шумахера, безусловно»
9вчера, 10:57
Ко всем новостям
Последние новости
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
1 октября, 12:45Фото
Дамир Идиятулин выиграл «ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии»
23 сентября, 12:51Фото
14 и 15 сентября прошел финальный этап LEMARC чемпионата и Первенства России по мотокроссу сезона 2024 года на автодроме «Игора Драйв»
17 сентября, 14:01Фото
Финальный этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге 21 и 22 сентября
16 сентября, 15:16Фото
Где смотреть Гран-при Сингапура-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
416 сентября, 13:15
8 сентября прошел четвертый этап Российской серии гонок на выносливость на автодроме Moscow Raceway
10 сентября, 13:56Фото