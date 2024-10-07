Символ внезапности новой «Ф-1» – в кэфах на победителя. Фавориты не взяли и половины гонок

Сайнс побеждал и с 3% на успех.

На первых десяти этапах «Формулы-1» в сезоне-2024 редко находились сенсационные победители, но позже неожиданные расклады стали сбываться чаще.

А явный фаворит стартовых этапов – перестал быть таковым.

Расклады перед сезоном: чемпион – суперфаворит, в тройке – Хэмилтон

Здесь – коротко. Макс Ферстаппен выиграл прошлый сезон «Формулы-1» – это его третий успех в карьере. По очкам он заметно опередил всех соперников. В тройке с Ферстаппеном в итоговом списке расположились Серхио Перес и Льюис Хэмилтон.

Ферстаппен перед сезоном-2024 шел явным фаворитом – 1.27, это 79% вероятности. Главными конкурентами считались Ландо Норрис и Льюис Хэмилтон – 8.50 и 9.50. У остальных коэффициенты шли за 20+. Перес, например, получил 29.00.

За 18 этапов главные фавориты побеждали заметно реже

Вот какие коэффициенты срабатывали на каждом из Гран-при «Формулы-1» в этом сезоне:

Главное по этим данным:

● Ферстаппен выступал фаворитом в 13 первых этапах и выиграл больше половины из них – семь. В следующих пяти считался таковым лишь раз. Но он не побеждает со времен июньского этапа в Монмело. А всего по предстартовым раскладам главный фаворит этапа выигрывал восемь гонок из 18-ти.

В Сингапуре Ферстаппена вообще по котировкам спустили на пятую позицию, считая вероятность победы всего в 9%! Хотя, например, на этапах в Китае и США в нем не сомневались (87%). Но именно в Сингапуре голландцу тяжело из-за особенности трассы. В 2023-м его «Ред Булл» не выиграл только этот этап из всего 22-х. Ферстаппен тогда пришел пятым. Хотя сейчас был вторым.

Как Ферстаппен пропал с первого места по котировкам, фаворитом этапов становился Норрис – ближайший преследователь чемпиона по очкам.

● В половине этапов проходили коэффициенты на победителя от 6.00 (то есть от 17% вероятности) и выше. Дважды это было у Хэмилтона, а еще – у Шарля Леклера. Но у британца цифры покруче. В Великобритании его победу оценивали в 19.00 (всего 5% вероятности), а в Бельгии – в 15.00 (не слишком выше – почти 7%).

Хэмилтон выиграл бельгийский Гран-при после дисквалификации Джорджа Расселла из-за несоответствия требованиям по минимальной массе болида. «Сочувствую Джорджу – не хочется выигрывать гонку за счет дисквалификации», – признался тогда Льюис.

● Самый крутой коэффициент зашел в Австралии – там давали всего 1.18 на Ферстаппена, а Карлос Сайнс вместе с Хэмилтоном хоть и был по котировкам четвертым, но с серьезными 34.00. Не больше 3% на победу – но она случилась. А голландец тогда сошел с дистанции из-за проблем с тормозами.

● Хотя бы один этап в сезоне-2024 выигрывали семь разных гонщиков, а год назад победителей было всего три. Причем сейчас пока нет побед на Гран-при у Переса, а в 2023-м он становился первым дважды.

● Если в прошлом сезоне «Феррари» всего один раз разбавил тотальное доминирование «Ред Булла», то сейчас – волнообразное движение. Из первых десяти гонок команда «Ред Булл» выиграла семь, а из следующих восьми половину взял «Макларен» – плюс разбавили «Мерседес» и «Феррари».

Дальнейшие расклады – в чемпиона опять не верят, на Переса – 2,5%

Следующий этап пройдет в Остине – Гран-при США намечен на 20 октября. Уже есть котировки. По ним первым с 2.10 идет Норрис, а у Ферстаппена и Пиастри одинаковые 5.50. Следующий конкурент – Леклер (7.50), а тройка Расселл-Сайнс-Хэмилтон получила не более 6% вероятности на каждого (17.00). В Переса веры нет – 40.00 и 2,5%.

Ферстаппен опережает Норриса на 52 очка в общем зачете. Конечно, он пока главный фаворит на титул – 1.57 против 2.25 у британца.

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Фото: Gettyimages /Bryn Lennon / Staff, Clive Rose / Staff