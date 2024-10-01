Гельмут Марко: «Шумахер точно заслужил возвращение в «Ф-1», с Миком несправедливо обошелся Штайнер, суперзвезда Netflix»
Шумахер заслужил кокпит в «Ф-1», убежден Марко.
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко поделился мыслями о таланте Мика Шумахера, который сохраняет теоретические шансы на место в «Заубере» (с сезона-2026 – «Ауди»).
Марко также назвал экс-босса Мика в «Хаасе» Гюнтера Штайнера «суперзвездой Netflix».
«Мик уже проявил себя со спортивной точки зрения. Он выиграл «Формулу-3» и «Формулу-2».
В «Хаасе» с ним несправедливо обошелся Гюнтер Штайнер, суперзвезда Netflix. Но за кулисами о нем говорят только хорошее. Он точно заслужил возвращение в «Формулу-1», – сказал Марко.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1-Insider.com
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