  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Гельмут Марко: «Шумахер точно заслужил возвращение в «Ф-1», с Миком несправедливо обошелся Штайнер, суперзвезда Netflix»
3

Гельмут Марко: «Шумахер точно заслужил возвращение в «Ф-1», с Миком несправедливо обошелся Штайнер, суперзвезда Netflix»

Шумахер заслужил кокпит в «Ф-1», убежден Марко.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко поделился мыслями о таланте Мика Шумахера, который сохраняет теоретические шансы на место в «Заубере» (с сезона-2026 – «Ауди»).

Марко также назвал экс-босса Мика в «Хаасе» Гюнтера Штайнера «суперзвездой Netflix».

«Мик уже проявил себя со спортивной точки зрения. Он выиграл «Формулу-3» и «Формулу-2».

В «Хаасе» с ним несправедливо обошелся Гюнтер Штайнер, суперзвезда Netflix. Но за кулисами о нем говорят только хорошее. Он точно заслужил возвращение в «Формулу-1», – сказал Марко.

Мик Шумахер: «Надеюсь вернуться в «Ф-1», но при этом у меня все отлично в WEC»

Франц Тост: «Шумахер заслуживает места в «Ф-1». Посмотрим, что решат в «Ауди»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1-Insider.com
logoЗаубер
logoРед Булл
logoАуди
logoФормула-1
logoГельмут Марко
logoФормула-3
logoФормула-2
logoХаас
logoМик Шумахер
logoГюнтер Штайнер
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Фелипе Масса об иске по поводу титула Хэмилтона-2008: «Это очень дорого. Надеюсь, все скоро закончится»
5сегодня, 13:45
Фернандо Алонсо: «Мне больше нравилось быть футбольным вратарем, чем гоняться в 8-10 лет. Я не выбирал карьеру пилота»
3сегодня, 13:05
Шарль Леклер: «Лучше иметь в напарниках сильнейшего гонщика, чем второго номера. Мне везло с этим»
6сегодня, 12:13
Хорнер допустил замену Переса на Лоусона: «6 Гран-при – идеальная возможность посмотреть на выступления Лиама»
8сегодня, 11:10
Фернандо Алонсо: «3-й титул «Ф-1» в ближайшие 2-3 года – единственный приоритет»
6сегодня, 10:13
Йос Ферстаппен об уходе специалистов из «Ред Булл»: «Вот о чем я предупреждал. Хорнер всегда это замалчивает»
12сегодня, 09:50
Кристиан Хорнер: «Марко хотел высадить Риккардо в июне, я сделал все, чтобы купить Даниэлю время»
12сегодня, 08:44
Даниил Квят: «У меня был потенциал как минимум для борьбы за титул «Ф-1»
68сегодня, 08:14
Риккардо покинул «Ф-1», Хэмилтон учит итальянский, новая потеря «Ред Булл», победа Мартина и другие гоночные новости за неделю
вчера, 19:00
«Рено» прекратит производство двигателей для «Формулы-1» после 2025 года
34вчера, 16:31
Ко всем новостям
Последние новости
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
сегодня, 13:25Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
сегодня, 12:45Фото
Дамир Идиятулин выиграл «ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии»
23 сентября, 12:51Фото
14 и 15 сентября прошел финальный этап LEMARC чемпионата и Первенства России по мотокроссу сезона 2024 года на автодроме «Игора Драйв»
17 сентября, 14:01Фото
Финальный этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге 21 и 22 сентября
16 сентября, 15:16Фото
Где смотреть Гран-при Сингапура-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
416 сентября, 13:15
8 сентября прошел четвертый этап Российской серии гонок на выносливость на автодроме Moscow Raceway
10 сентября, 13:56Фото
Артем Шабанов досрочно стал чемпионом Гран-При Российской Дрифт Серии 2024
9 сентября, 12:59Фото
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 сентября, 07:10
Александр Мезенцев выиграл Кубок Санкт-Петербурга по дрифту 2024
3 сентября, 11:17Фото