Джок Клиа: «Несправедливо говорить, что Леклер далеко не так хорош в гонках в сравнении с квалификациями»

Клиа вступился за гоночный темп Леклера.

Главный инженер «Феррари » по производительности Джок Клиа поделился мнением об имидже Шарля Леклера как пилота с отличными квалификациями и не столь впечатляющими гонками.

«Мы все знаем, на что он способен, мы видим это уже на протяжении нескольких лет. Его репутация в квалификациях, безусловно, укрепилась за эти сезоны – настолько, что люди говорили мне два, три года назад: «Да, но он далеко не так хорош в гонках в сравнении с квалификациями». И ты думаешь: «Что ж, это не особо справедливо. Просто он очень и очень хорош в квалификациях».

В этом году мы увидели результат развития машины и развития гонщика. Ты понимаешь, что в субботу очки не начисляют – все они разыгрываются в воскресенье. Так что, пожалуй, правда, что мы слегка сместили наше внимание и попытались сделать болид лучше в гоночных условиях.

Работа с шинами – всегда острая тема. Однако мы видели, что Шарль проводил некоторые очень хорошие гонки. Помню, в 2022 году в Австрии Макс [Ферстаппен ] испытывал сильные проблемы с покрышками, а Шарль выиграл, показав очень хороший пилотаж.

Не сказать, что Шарль традиционно плохо работает с шинами – думаю, мы в целом не так уж здорово занимались этим. То, что мы видим в этом году – результат внимания к работе болида в гонках, к сохранению резины. Шарль извлек уроки из предыдущих сезонов и отточил навыки работы с шинами, а также управления ходом гонки», – объяснил Клиа в подкасте F1 Nation.

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