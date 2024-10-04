Шарль Леклер: «В сезоне были взлеты и падения, хотя я выиграл два гонки, о победе в которых всегда мечтал»

Леклер оценил свои выступления в сезоне-2024.

Пилот «Феррари » признал, что вместе с командой он пережил несколько непростых периодов, но с другой стороны очень рад тому, что сумел выиграть сразу две гонки, о победах в которых всегда мечтал – Гран-при Монако и Гран-при Италии в Монце.

«С эмоциональной точки зрения сезон получается довольно противоречивым. С одной стороны я выиграл две гонки, о победе в которых всегда мечтал – в Монако и Монце. Но в то же время у нас были непростые периоды, когда у нас возникали трудности с настройками болида, когда мы переживали тяжелые фазы в работе с машиной, которой было трудно управлять. Из-за чего у нас не получалось выжимать максимум по ходу гоночных уик-эндов.

Так что если посмотреть на сезон в целом, то у нас были как взлеты, так и падения. Причем и взлеты, и падения были сильными.

По ощущениям я могу сказать, что прогрессирую от гонки к гонке, от сезона к сезону. Но при этом я продолжу работать над улучшением тех вещей, которые мне пока не нравятся, когда я изучаю данные со своего болида, изучаю свой пилотаж. Надеюсь, я смогу стать лучше», – рассказал Леклер .

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