Журналист Бенсон: «Вероятен еще один моторный штраф Ферстаппена, насчет Норриса таких предположений не было»

Ферстаппен рискует получить еще один моторный штраф.

Автоспортивный редактор BBC Эндрю Бенсон поделился информацией о предполагаемых моторных штрафах претендентов на титул «Формулы-1».

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен уже терял позиции на Гран-при Бельгии . Его конкурент из «Макларена » Ландо Норрис пока обходился без штрафов.

«Пока ни одна сторона это не подтверждала – команды держат подобные вещи при себе до последнего момента.

Говорят, есть вероятность, что Ферстаппен получит еще один моторный штраф до конца сезона и, таким образом, потеряет пять позиций на решетке. Но это не подтверждено.

Насчет Норриса таких предположений не было. Он еще не получал штраф. Он использовал все разрешенные четыре двигателя, однако это верно для любого пилота», – сообщил Бенсон.

Берни Экклстоун: «Ферстаппен выиграет титул, «Макларен» – Кубок конструкторов, Пиастри станет чемпионом в ближайшие два года с таким болидом»

Ландо Норрис: «Как только надеваю шлем, я всех ненавижу. Многие считают, что друзья борются слишком мягко – все как раз наоборот»