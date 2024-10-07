Ландо Норрис: «Как только надеваю шлем, я всех ненавижу. Многие считают, что друзья борются слишком мягко – все как раз наоборот»
Пилот «Макларена» Ландо Норрис утверждает, что приятельские отношения с соперником из «Ред Булл» Максом Ферстаппеном не мешают им сражаться.
«Как только надеваю шлем, я всех ненавижу. Это не меняется.
Многие думают, что, если я с кем-то лажу или, не знаю, играю в [видео]игры, то вы всегда лучшие друзья в жизни, чем бы ни занимались. Это просто чушь.
Мы это делаем. У нас схожие интересы. Мы вместе играем в падел, все такое. И мне нравится Макс как человек – я считаю, что он очень искренний парень. Но это ничего не меняет в гонках.
Пожалуй, тебе хочется больше победить на треке тех, с кем ладишь вне трека. Многие думают по-другому. Они считают так: если вы друзья, то боретесь слишком мягко на трассе. Полагаю, все как раз наоборот», – заявил британец.
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